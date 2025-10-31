住飯店半夜傳詭異聲響！他低頭一看驚見「八爪的牠」 全場嚇壞：睡不著了

國外一名男子入住飯店時，在床上發現一隻螃蟹。圖／翻攝自parkerpannell IG

傻眼！一名男子在IG中發布一則影片，表示在入住飯店後，突然感覺有東西在床上爬行，讓他感到不寒而慄，於是男子向床架底部看去，發現一隻「螃蟹」躲在床墊、床架中間，隨後他用毛巾保護雙手，才順利抓住螃蟹。目前尚不清楚男子事後如何處理螃蟹，推測可能是將其放生回大海。

國外一名男子帕克（Parker Pannell）在IG上發布一段影片，畫面中他透露，入住飯店躺在床上時，聽到床單發出「不明聲響」，隨後他掀開被子試圖找尋噪音的來源，在他拆開床罩後，沒有在床上發現任何東西。

不過，帕克仍然聽得到床上有東西在爬動的聲音，於是他往床架底部看去，發現一隻螃蟹躲在床墊、床架的夾縫中，隨後他試圖抓住螃蟹，而螃蟹沿著床邊跑，被卡在角落才停下，帕克拿著一條毛巾包住雙手，才順利抓住螃蟹，他向鏡頭展示，也告訴房間內的其他人「打電話給飯店保全」。

事實上，帕克並未透露入住的是哪家酒店，帕克也沒有透露後續如何處理這隻螃蟹，他只在留言區證實，入住的飯店位在海灘邊，推測他很可能會是將螃蟹放回海中。影片曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「我的天啊，那是一隻漂亮的螃蟹」、「我會睡不著」、「晚餐加菜了」。



