住飯店幼童從「床圍」摔落 家長憤怒：毀了我假期

一位媽媽帶著兩歲半小孩到台中后里知名飯店入住，他們要求業者提供床圍，沒想到清晨五點多小孩還是從床圍縫隙摔下去。（示意圖／Pexels）





一位媽媽帶著兩歲半小孩到台中后里知名飯店入住，他們要求業者提供床圍，避免孩子摔落，沒想到清晨五點多小孩還是從床圍縫隙摔下去，當場爆哭，家長質疑飯店用的床圍根本超危險，竟然輕易就被推開，他們還親自用枕頭測試，果然一下就被推開，對此業者回應，使用的床圍是符合安全法規，後續會再跟顧客進行溝通。

女子拿著枕頭朝著床圍一推，枕頭立刻卡進床縫，她用枕頭模擬驚險一瞬間，因為他的孩子睡在床圍邊，卻從2張床墊高的床上摔落地面。

廣告 廣告

其他民眾：「我覺得還是有危險性，因為（床圍）它會打開，然後它雖然不會讓小孩掉下去，它有它的好也有不好，我個人用是覺得不是很OK。」

其他民眾：「本來就是沒辦法被固定的，所有他鬆是正常的，自己也是要留意啦，因為拆卸式他本來就是會有安全疑慮，自己擔心就還是會自己做另一種防護。」

事發在台中后里一間主打親子友善的知名飯店，一名媽媽PO網發文，帶著2歲半的孩子開心入住，凌晨5點多卻聽見小孩砰的一聲掉落地面，因為疼痛小朋友哭不停，哄睡後確認飯店提供的床圍，發現可以被推動讓媽媽氣到不行，床圍明明是用來防止小孩滾落的安全措施，為何會沒固定好鬆落變成危險設備。

非當事飯店人員：「嵌入之後再把後面的腳，也放到上下床墊的中間，然後當它密合後，再測試看看床圍會不會晃動。」

從其他飯店的SOP來看，一般的床圍都是嵌入式的，安裝時會把2根支撐腳塞進床墊下重壓固定，接著測試床圍穩定度夠不夠，確保孩子不會滾一滾床圍就鬆脫，不過除了床圍，有些飯店也會提供嬰兒床讓家長挑選。

其他民眾：「有些飯店有提供嬰兒床，他們待在裡面還是滿安全的，最好是有小朋友地板的床鋪那種，那是最安全的，因為他們不會摔下去，怎麼滾都不會有安全的問題。」

對此飯店業者表示，使用的床圍都有符合安全法規，安裝程序也有照規定來，後續也會在房客入住時確定使用年紀，加強口頭說明使用方式，外出旅遊畢竟不是自己家小朋友，不管是睡床圍或者是嬰兒床，家長還是得多留心才能更安心。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

獨家／報復？車停橋下被嗆「我位置」 牽車見刮痕報警

獨家／汽車刮痕「擦了就不見」恐誇大 業者：要看深淺

男人會不會劈腿看這「3大行為特徵」 習慣往往最誠實

