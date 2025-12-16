住飯店想免費升等房型？ 前五星級飯店員工揭「關鍵時機」

前飯店櫃檯人員透露，提早抵達比入住時詢問，更有機會免費升等房型。（示意圖，pixabay）

不少旅客入住飯店時，或許會試著詢問能否免費升等房型，但成功率往往不高。一名曾在飯店擔任櫃檯人員、現為旅遊記者的瓊斯（Amy Jones）近日分享「內行人技巧」，直言多數人都在錯的時間點開口，真正能提高升等機率的關鍵，其實是「提早抵達」。

為何入住時詢問，反而沒機會？

根據《每日郵報》報導，瓊斯指出，許多旅客以為在正式入住時間（通常是下午3點）詢問升等最合理，但實際上這時櫃檯早已忙到不可開交。尤其是週五晚上，房況幾乎已底定，「這時候開口，成功率非常低」。

她透露，在自己曾在一間擁有35間豪華房型飯店與SPA中心任職，免費升等通常前一晚就已安排完成，房卡也早早製作好，臨時調整空間有限。

什麼時候到最有機會被升等房型？

答案是：提早抵達。瓊斯表示，若旅客在入住高峰前到達，櫃檯人員仍有時間重新調整房間配置，一旦等到下午人潮湧入，幾乎就不可能再「洗牌」。

一定要是生日、紀念日才行嗎？

雖然生日、結婚紀念日等「特殊場合」確實是升等加分條件，但瓊斯直言，很多旅客其實忘了在訂房或入住時主動說明來意。只要提早到達、態度友善，就算沒事先告知，也可能還來得及協調。

沒特別日子，還有機會嗎？

瓊斯透露，現實中也常出現臨時取消訂房、或櫃檯人員心情好的情況，一旦有高級房型空出來，最早到的客人往往是第一順位受惠者。

早到還有什麼隱藏優勢？

提早抵達的旅客，有時能直接被帶進房間。若對房型不滿意，還有時間再詢問是否能更換或升等；一旦過了下午3點或遇上週五，這類彈性空間就會大幅縮小。

