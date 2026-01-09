住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開

紐約郵報報導，出門在外，想在飯店內享有一晚安靜好眠，專家揭密「慎選的房號」。許多住客往往不會特別在意被安排入住的房號，但事實上，房號很可能是影響住宿品質最大的關鍵因素之一，此外，樓層配置同樣值得留意。

根據Travel Noire報導，想要享受安靜假期的旅客，最好避免選擇以「-01」或「-02」結尾的房間號碼。專家指出，以這些數字結束的房間，通常位於每層樓最靠近電梯、樓梯、客房服務、製冰機和其他服務區域處。

廣告 廣告

雖然上述原則可能適用於某些酒店，但並非總是如此，實際情況仍需取決於飯店樓層設計布局，有些以「-01」或「-02」結尾的房間，反而有可能是距離主要動線最遠、最安靜的選擇。不同房號也可能代表不同的設施與房型配置，如床型、床數、窗外景觀等，都可能有所差異。

旅客若想確保入住的房號符合預期，首先可提前致電飯店，詢問是否可安排樓層最安靜區域。若房客希望在決定入住前，親自查看房間且了解樓層布局，可在抵達後禮貌提出相關需求。

選擇較高樓層的房間，通常能減少噪音干擾，因距離一樓的大廳與餐廳較遠。隨著愈來愈多飯店採用手機辦理入住與應用程式App電子房卡服務，旅客有時能在抵達飯店前，就看到自己的房號。在這種情況下，他們更能提前判斷房間位置，做好相應的住宿安排。

更多世界日報報導

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心