住飯店抽50萬套房！礁溪老爺祭7天6夜大獎 漢來住房33折起

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生活中心／記者李育道報導

暑假旅遊旺季即將到來，加上618購物節檔期開跑，各大飯店紛紛祭出限時優惠搶攻商機。礁溪老爺酒店搭上世界盃足球熱潮，推出夏日運動挑戰活動，祭出市價近50萬元的豪華老爺套房7天6夜住宿大獎；台北遠東香格里拉則攜手瑞康屋推出波仕茶聯名下午茶，除贈送茶葉禮盒外，還有機會抽中加拿大超人氣保溫瓶；台北漢來大飯店則推出618住房快閃優惠，下殺33折入住行政豪華客房，並享行政酒廊禮遇。

礁溪老爺夏日運動場活動，祭出全館唯一市價近50萬元的豪華老爺套房七天六夜免費住宿作為冠軍大獎，邀請大小朋友攜手挑戰。（圖／礁溪老爺提供）

礁溪老爺酒店

迎接2026世界盃足球賽開踢，礁溪老爺酒店自6月11日至8月31日推出「GOAL！老爺夏日運動場」，規劃守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及小小足球賽等五大互動關卡，讓親子家庭、三代同堂旅客都能一起同樂。

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其中足球、棒球及高爾夫三項挑戰列入競賽項目，完成指定挑戰後有機會取得決賽資格，角逐市價近50萬元的豪華老爺套房7天6夜住宿體驗。飯店表示，豪華老爺套房為館內唯一頂級套房，擁有戶外按摩浴池及蘭陽平原景觀，是本次活動最大亮點。

此外，活動期間也祭出豪華樓中樓住宿券、露營車住宿體驗及雙人雲天自助餐午餐券等週週抽獎好禮。

餐飲部分同步推出世界盃主題美墨料理，雲天自助餐廳規劃29道特色料理，包括巧克力辣醬牛、墨西哥鮮蝦鳳梨烤串、墨西哥燉牛腱、墨西哥塔可餅、水牛城辣雞翅及加拿大經典肉汁薯條等，讓旅客品嚐美國、加拿大及墨西哥三國特色風味。

台北漢來大飯店即日起至6月18日限時推出｢618年中慶｣快閃住房優惠，行政豪華客房優惠下殺33折起。（圖／台北漢來大飯店提供）

台北漢來大飯店

搶攻618購物節商機，台北漢來大飯店即日起至6月18日推出「618年中慶」快閃住房優惠，入住期間為6月18日至7月31日。

本次主打行政豪華客房每晚7,433元起，較原價最高下殺33折。原本入住豪華客房每晚6,815元的方案，只需加價618元即可升等入住高樓層行政豪華客房，並享有貴賓軒行政酒廊專屬禮遇。

行政酒廊提供全天候輕食飲品，下午茶時段供應精緻茶點，晚間Happy Hour則提供自助餐點、現點主餐及紅白酒等內容。

住房專案另包含兩客島語自助早餐，以及健身中心、戶外游泳池及三溫暖設施使用權益。若於週六及連續假期入住，每房須加價2,000元。

台北漢來表示，希望透過618限時優惠，讓旅客以更輕鬆的預算體驗高空景觀與行政酒廊服務，提前規劃暑假城市度假行程。

台北遠東香格里拉攜手精品廚具品牌「瑞康屋」，於6月20日至8月30日每週六、日，在馬可波羅酒廊推出「瑞蘊凝香波仕茶聯名下午茶」，每套1,480+10%元起。（圖/台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉攜手精品鍋具品牌瑞康屋，於6月20日至8月30日每週六、日，在馬可波羅酒廊推出「瑞蘊凝香波仕茶聯名下午茶」。

此次下午茶以LMC南非國寶波仕茶為主題，由飯店國際廚藝團隊將茶香融入8款鹹甜點設計。其中鹹點包含薑味檸檬鮭魚凍、松葉蟹蝦仁慕斯及烤鮮蔬佐味噌伯爵茶甜筒；甜點則有馬德蓮佐香料甘納許、洋梨接骨木慕斯、可麗露佐榛果巧克力香緹等品項。

另外也推出聯名限定甜點「玫瑰香草鮮果寒天凍」，以及兩款特色司康，展現波仕茶不同層次風味。

下午茶每位1,480元加一成服務費起，雙人套餐2,680元加一成服務費。活動期間凡消費一套下午茶，即可獲贈市價600元的「LMC南非國寶晨曦原野波仕茶（20入）」乙盒，數量有限送完為止。

此外，用餐旅客還可參加抽獎，有機會獲得加拿大人氣品牌Asobu「萌寵好瓶友保溫瓶」，市價最高1,580元。

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