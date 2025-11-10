住飯店敲門說「打擾了」恐惹怒好兄弟！３大旅遊住宿禁忌，７招讓祂自動離開
旅遊住宿時，許多民眾基於傳統習俗，習慣在進入飯店房間前敲門問候，認為這是對無形存在的基本禮貌。然而，命理專家小孟老師近日指出，這樣的舉動不僅可能適得其反，甚至會觸怒好兄弟，因此分享３大住飯店禁忌和７個化解方法，提醒民眾在外住宿時應多加留意，確保旅程順利平安。
禁忌１：飯店房間敲門
小孟老師以「入住飯店禁忌！不要再說打擾了」為題發布影片，分享住飯店注意事項。他表示，許多人習慣在敲門時說「不好意思，打擾了」，但這樣的做法可能會讓已經在房內的好兄弟感到不悅，心想「明知道我在裡面，還跟我說打擾了」。小孟老師建議，進房時直接按門鈴或敲門即可，避免說出「打擾了」「有沒有人在」「借住一宿」等敏感詞彙。
禁忌２：正向心態避免招惹
除了敲門禁忌外，小孟老師強調心態的重要性。他指出，住客應保持正向樂觀的態度，不要在門外就預設房間氣場不對或感到毛骨悚然，因為這樣的負面想法會影響磁場。當好兄弟感應到有人察覺祂的存在時，甚至可能發生鬼壓床的情況。因此，告訴自己這些都只是妄想，好兄弟就不會主動靠近。
禁忌３：不要玩心臟病、抽鬼牌
第３項禁忌則與房間內的娛樂活動有關，小孟老師提醒，住客不應在房間內玩含有鬼牌的遊戲，如心臟病、抽鬼牌等紙牌遊戲，也要避免講鬼故事、看鬼片或討論與靈異相關的話題。此外，薰香等行為更容易招來亡靈，應盡量避免。
７招避免卡到陰
針對可能遇到的靈異狀況，小孟老師提供７個實用的化解方法：
１. 感覺房間過於陰冷時，可泡熱水澡，或讓浴缸、水龍頭多放些熱水。
２. 冷氣溫度不要調得太低，保持房間陽氣旺盛。
３. 夜晚睡覺時開盞小燈。
４. 將拖鞋倒過來放置。
５. 半夜感覺被壓時，可開燈入睡。
６. 隨身攜帶萬金油或放置艾草，具有驅除蚊蟲和不乾淨東西的功效。
７. 開著電視讓環境保持聲音，好兄弟會認為有人居住而主動離開。
▲住飯店時可開著電視，好兄弟會主動離開。（圖片來源：shutterstock達志影像）
小孟老師
網址：https://www.youtube.com/watch?v=WfTtJA5OncA
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
