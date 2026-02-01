住飯店最怕這一幕！日連鎖飯店點名「最容易忘記帶走的物品」 旅客齊喊有感

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本連鎖飯店品牌「Super Hotel（スーパーホテル）」 在日本擁有 177 家分店，近期積極經營社群平台，時常分享飯店入住的相關話題。Super Hotel近日發布一則貼文，點出旅客入住時最懊惱的瞬間，就是退房後才發現食物忘在房間冰箱裡。貼文一出立刻引發共鳴，不少網友直呼「真的超常發生」。

Super Hotel近日發布一則貼文，點出旅客入住時最懊惱的瞬間，就是退房後才發現食物忘在房間冰箱裡。（示意圖／Unsplash）

根據日媒《LIMO》報導，Super Hotel表示，許多旅客在入住飯店當天，會特地到便利商店購買隔天早餐的優格或飲料，並放進客房冰箱保存。然而隔日一早忙著收拾行李、趕著退房，往往直到離開飯店，甚至已經在路上，才突然想起冰箱裡還留著沒拿走的食物，只能懊悔不已。

飯店客房設置小型冰箱，原本是為了方便旅客保存飲品、伴手禮或早餐，卻也因此成為最容易被忽略的角落，成了不少人旅途中「忘東忘西」的重災區。

貼文曝光後，許多人紛紛留言分享自身經驗，「前不久才忘了水果沙拉在冰箱裡」，也有人苦笑表示，「明明是為了隔天買的飲料，結果完全沒想到要拿」。不少網友直言，這種情況幾乎每個常住飯店的人都遇過，直呼「心真的會痛」。

