住飯店窗外「看到軍艦」順手拍！陸男「發朋友圈炫耀」觸法網

大陸國家安全部今披露多起「拍攝觸法」事件，有民眾出差入住飯店，發現窗外可近距離拍攝到軍艦，好奇之下拍攝分享給朋友，竟不慎誤觸法網。

大陸國安部披露違法拍攝機密事件。（示意圖／Pexels）

香港《文匯報》報導，大陸國安部微信公眾號今發表名為《鏡頭有邊界，安全無小事》文章，曝光多起違規拍攝案例。其中一例是一名劉姓男子陪同主管出差入住飯店，發現窗外可近距離看到停泊軍艦，於是拍攝數十張照片，分享給朋友，朋友又不斷傳播出去。事件曝光後，2人遭官方要求刪除照片，劉男被處以警告處分，飯店也被要求進行「安全整改」。

至於另一起案例，一名孫姓男子接受自稱「環境保護組織」的兼職邀請，依指示在固定地點拍攝目標並提供照片。報導表示，對方要求他每天定時在固定位置對目標拍攝錄製，並對照片角度、拍攝定位提出要求，孫男雖心生疑慮，但因報酬豐厚，還是照辦。經查，該拍攝地點為涉密科研場所，而該組織實為境外間諜情報機關營運，事發後孫男被依法處理。

此外，另一名軍事裝備愛好者張姓男子，多次前往軍用機場附近拍攝軍事裝備與飛機起降情況。經鑑定，其所拍照片中有多張涉及機密級國家秘密，張男最終受到法律嚴懲。

