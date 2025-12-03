住飯店11點前退房很不人道？網友吐槽「還沒睡飽就要退房」 房務人員回應了

多數飯店規定中午11點前退房，成為不少旅客討論焦點。（示意圖／達志／美聯社）

出門旅遊入住飯店、旅館，普遍都會在訂房須知中明確標示「報到與退房時間」，其中最常見的為下午3點入住、隔日中午11點退房。不過一名女子近日在社群平台發文質疑，出遊應是放鬆身心，卻得受限於制式退房時間，讓她不禁發問：「這樣是不是很不人道？」貼文引發大量討論，不少人對於現行退房時限表達不滿，也有人從旅宿業者角度出發，說明背後的作業流程與人力限制。

原PO於12月2日在Threads發文指出，自己對飯店要求旅客於中午11點前退房的規定感到困惑，認為旅遊就是要放鬆、睡到自然醒，而不是早上匆匆忙忙整理行李、趕著退房，於是她提出「是不是很不人道」的疑問，並徵詢網友看法。

廣告 廣告

貼文很快引來熱烈回應，許多網友認同退房時間「過早」，認為若能提供更彈性的退房安排，將讓旅客體驗更佳。不過，也有不少聲音指出，旅宿業之所以設有固定時段，主要是為了清潔與人員調度需要。

多名自稱飯店房務人員的網友跳出說明，表示清掃作業時間緊湊，尤其在人手不足的情況下，一名房務人員可能須負責20間以上的客房，每間房平均只有約30分鐘整理時間。若旅客延遲退房，將壓縮作業時程，甚至影響下一批房客準時入住。

此外，房務人員也分享了幾項希望旅客配合的小提醒，包括：退房時棉被毋須自行折疊、垃圾儘量集中並簡單分類、住宿期間避免室內吸菸、毛巾不必刻意全數丟進浴缸。這些做法看似細節，卻能有效減輕清潔工作負擔，提高整體效率。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情