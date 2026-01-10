住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

中國警方日前在中柬執法合作下，將跨境賭詐犯罪集團頭目陳志押解回國；隨著調查擴大，一名高調炫富的四川網紅盛傳是陳志妻子，過往炫富內容隨之遭到全面起底，包括擁有6架私人飛機、家裡養鯊、睡100萬(人民幣，下同，約14.5萬美元)名床、女兒彈金鋼琴。

綜合媒體報導，該名女子自稱「Eva」，原名李姓，來自中國四川南充。網傳她與陳志育有一子一女，以網紅身分活躍於小紅書、抖音等平台，常分享私人飛機、遊艇、名牌珠寶與豪宅日常，被網民形容為「炫富天花板」。

報導指出，Eva曾多次公開家中陳設，最引發討論的是一座超大型嵌入式魚缸，推估長度可達數十米，造價恐逾百萬，且飼養的並非一般觀賞魚而是鯊，「養鯊豪宅」因此迅速在網路流傳。除居家陳設外，Eva多次曬出頂級名牌包款與珠寶，包含百萬等級的愛馬仕、香奈兒，以及限量名表。

女兒的生活同樣引人側目，不僅全身穿戴Dior、Chanel，還擁有一台全球唯一、以24K純金打造的史坦威鋼琴，造價高達數百萬元。

據報導，Eva曾多次分享搭乘私人飛機與遊艇環遊世界，甚至被爆料名下擁有六架飛機；她外出時常隨行保鏢與專屬攝影師，生活規格遠超一般炫富型網紅。

不過，隨著陳志遭到逮捕，相關炫富內容也被重新檢視，部分網民質疑其資金來源，並關注案件是否牽動家屬財務與生活。但Eva在小紅書與抖音的帳號目前已被清空，外界對其真實身分與與陳志的關係，仍有待官方釐清。

