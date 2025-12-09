住「大安區」等於有錢？妹子喊冤：生活很節儉 網掀論戰

一名女網友表示，自己住在台北市大安區，身邊朋友得知後都直接將她貼上「有錢人」標籤，但實際上家裡經濟狀況普通、生活節儉，開銷也需精打細算，讓她相當困惑，「住台北真的代表有錢人嗎？」話題曝光後隨即掀起網友熱烈討論。

一名女網友表示，自己住在台北市大安區，身邊朋友都直接將她貼上「有錢人」標籤。（示意圖／翻攝自Google Maps）

原PO在Dcard上發文指出，每當有人得知她家住大安區後，反應總像聽到豪宅地址一樣，「眼睛瞬間亮起來」，甚至會用羨慕又震驚的語氣討論她家的財力。原PO無奈指出，父母只是普通老師，靠著穩定薪水過日子，遇到物價上漲也會嘆氣，甚至過著有點節省的生活。

原PO進一步表示，「一句大安區就把我們想成超有錢」，很多南部朋友說在台北買房一定都是富豪，但其實家中房子是父母在房價還沒高漲時購入。她強調，住在台北伴隨的其實更多是生活壓力，而非豪門人生，「我家明明跟其他普通家庭一樣，為什麼在別人眼中突然就被貼上一個有錢人的標籤？」

原PO表示自己家庭經濟狀況普通，生活節儉。（示意圖／中天新聞）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。許多網友指出，外地人之所以會將「住台北」與「有錢」劃上等號，都是因為台北市房價普遍居高不下，「其實大多數老台北人都是這樣，房價飆漲，但生活沒有現金流，每天過的很拮据，這也是台灣病的一環」、「房子沒賣根本就不會變現，在那邊說住大安區都有錢的，可能直接把房屋當成現金流了。」

此外，也有網友分享自己對「台北有錢人」的印象，「身為台北人，對住大安跟信義這種都還好，但我聽到對方住天母或大直，才會哇喔一下。」

