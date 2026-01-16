住一晚最貴要4.5萬? 阿里山2026新房價掀討論

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義阿里山受到許多觀光客喜愛，但最近有網友貼出當地飯店"阿里山賓館"2026年房價表，嚇了一跳，最基本的雙人房，平日一晚要價1萬5千元，最貴的首相套房，特殊假期竟高達4萬5000，引起民眾討論。

住一晚最貴竟要4.5萬？ 阿里山2026新房價掀討論

阿里山指標性飯店"阿里山賓館"房價引起討論。（圖／翻攝畫面）

民眾到阿里山玩，享受森林之美，當中指標性飯店阿里山賓館，就位在阿里山森林遊樂區的中心點，群山環繞，相當優美，不過近日有民眾發現，飯店2026年公告的房價，真的好驚人。攤開房價表，最普通的雙人房，平日一晚要價1萬5千元，特殊假日突破2萬元，最高檔的首相套房更不用說，平日就要3萬5千元，特殊假日高達4萬5千元，雖然是包含一泊二食，但民眾仍直呼住不起。民眾：「對我們一般上班族來講的話，價位太高了，要到上面去看美景，還是有這需求的話，相信應該還是有人會上去住。」民眾：「如果聽到這價格就乾脆出國，反而會比較划算一點。」

廣告 廣告

住一晚最貴竟要4.5萬？ 阿里山2026新房價掀討論

阿里山賓館是全台海拔最高的度假飯店，主打精緻消費路線。（圖／民視新聞）

擁有百年歷史的阿里山賓館，是全台海拔最高的度假飯店，檜木打造，結合復古與現代設計，沉穩氣派，不少人喜歡來感受山林氛圍，最貴的首相套房，一共18坪的空間，接待過台灣歷任元首，飯店業者說，他們的主要客群，本就主打精緻路線。阿里山賓館總經理王覺非表示：「客源層本來就是不一樣的，我們今年外國客人，大概成長10%~15%左右比例，我們去年做的營收，我們是創歷史新高。」飯店近期外國客居多，也都會在特定季節推出優惠，即便很多人說消費不起，但其實一直以來訂房率也都有6成以上，只是大家消費習慣不同，反應兩極，國旅住宿房價，再次掀起熱議。

原文出處：住一晚最貴竟要4.5萬？ 阿里山2026新房價掀討論

更多民視新聞報導

加油要快！下週中油汽柴油估「每公升漲近1元」

20歲單身女0性行為竟「長菜花」！醫揭元凶藏三溫暖

因應春節返鄉潮 花蓮縣府推實名制專車提醒「這時間」訂票

