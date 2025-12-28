住10樓遇7.0強震！宜蘭飯店玻璃爆裂全碎 網友驚魂喊：超級搖滾

生活中心／宜蘭報導

所幸這起玻璃爆裂意外並未造成任何人員受傷。（圖／翻攝畫面）

台灣東部海域於27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台震感強烈。位於震央附近的宜蘭首當其衝，礁溪知名的「山泉大飯店」一樓大廳玻璃因承受不住劇烈搖晃而爆裂碎滿地，業者緊急拉起封鎖線處置，所幸無人受傷。一名入住該飯店10樓的網友事後發文形容震感「超級搖滾」，引發網路熱議。

根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，這起規模7.0的強烈地震發生於27日深夜，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，震源深度72.8公里。由於地震規模巨大，全台各地均感受到明顯且劇烈的搖晃，宜蘭地區更是多處民宅劇烈震動，許多民眾在睡夢中被嚇醒，恐慌逃生。

廣告 廣告

位於宜蘭礁溪的「山泉大飯店」也傳出災情。受強震影響，飯店一樓大廳的大片落地玻璃瞬間被震碎，碎片散落一地，場面驚險。飯店工作人員在震後第一時間緊急拉起封鎖線，並在現場擺放三角錐警示，防止房客與路過民眾誤入遭割傷。經業者初步清查，所幸這起玻璃爆裂意外並未造成任何人員受傷，現場隨即進行安全清理作業。

礁溪知名的「山泉大飯店」一樓大廳玻璃因強震碎滿地。（圖／翻攝畫面）

地震發生當下，社群平台「Threads」上也湧現大量災情回報與討論。一名正好入住該飯店10樓的網友發文表示：「我只是想說我在宜蘭10樓山泉飯店！7級地震！超級搖滾。」生動描述身處高樓層面對強震時的恐怖擺盪感，該貼文迅速引發網友關注、熱議。

針對此起深夜強震，中央氣象署表示，截至目前為止尚未接獲重大災情通報，但提醒民眾，由於地震規模較大，近期仍可能發生有感餘震，呼籲大眾務必提高警覺，檢查家中物品擺放是否穩固，並隨時留意周遭環境安全。

更多三立新聞網報導

強吻硬舔女同事胸…男給「600萬卡任刷加碼遊日港」仍沒用

搶孤冠軍「戰神呂布」番刀幫叔殺債主…看他斷氣還洗劫屍體名錶

中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警

不只買武器…張文生活品質低大量消費「遊戲、情趣用品」其1單筆超1.7萬

