住2坪房、5年只領過5次ATM…月薪36K護理師榨乾生活還清房貸，42歲存到2千萬：生來，就是為了改命





我們從小在菜市場長大，我跟跟妹妹的生活簡直是一場驚悚劇，整天像個布娃娃似的，甩來甩去。長大之後，我只想活得很不一樣，活成一個人樣，所以我開始拼命──我沒注意到的是，我的妹妹竟然也跟著拼命。

她是個護理師，底薪3萬6，卻堅持在26歲那年，用一種極荒謬、極大膽的操作，買了一棟38坪、30年屋齡，斑駁老舊的公寓。

為了還清房貸，接下來的生活，她過得極度荒謬、苛刻至極 ：她住進2坪大的房間，5年間她只領了5次ATM，連提款卡的密碼，都差點忘記……

我想活得像人

我從小在菜市場長大，我媽媽有3個孩子。

小時候，我媽媽在樓下洗頭髮，我在樓上，跟妹妹的生活，簡直是一場驚悚劇。



我有一個家人生了病，是精神疾病。她沒有吃藥、不受控制，整天把我跟我妹妹，像個布娃娃似的，甩來甩去。

她讓我撞向桌腳、撞向玻璃，撞傷了嘴唇，眼角烏青。

我的嘴唇腫了起來，腳底被插上了牙籤；我常常覺得，自己隨時會死。

長大之後，我只想活得很不一樣，活成一個人樣，所以我開始拼命。

我沒注意到的是，我的妹妹，竟然也跟著拼命。

買下30年老公寓

17歲那年，我為了成為大學老師，不要命地唸書。

同一年，我妹妹不要命地工作，在20歲到40歲的之間，使盡全力，靠自己活下去。

她是弘光科技大學護理系畢業，學歷不高，底薪3萬6，卻堅持在26歲那年，用一種極荒謬、極大膽的操作，買了一棟38坪、30年屋齡，斑駁老舊的公寓。

買完的第一天，我就告訴她，一定要把房間租出去。

她沒有懷疑，做得澈澈底底：26歲那年，她讓自己住進2坪大的房間，把另外9坪大、5坪大的套房，用11000元的代價，迅速租了出去。

5年來只領過5次ATM

為了還清房貸，接下來的生活，她過得極度荒謬、苛刻至極 ：

開始還房貸的頭5年，她只領了5次ATM，連提款卡的密碼，都差點忘記。

她去星巴克，居然帶上了自己的保溫杯，泡上了三合一……

我的妹妹，為了還清房貸，把她的時間、空間、注意力，搾到極致；她把一切，都拿來累積資產，頑固至極。

月薪3萬六6，42歲還清房貸、存到2000萬

今年，她42歲，跟我之間，有了過命的交情。

她還是月領3萬6，但付清了房貸、存到了股票，累積了2000萬的資產，拼盡全力。

我妹妹花了20年，靠著知識、靠著行動，改變了自己的財務命運。

我常想，在這個世界上，有沒有一個，跟我們一樣的人，也在痛苦地掙扎著，想要突破命運？ 我常想，我妹妹的故事，也許能幫到一個，很努力、很努力，但是很累的孩子，再撐一下，不要放棄？ 我想說的是，不要放棄。孩子，不要放棄。 我們生來，就是為了「改命」。

作者簡介_李雅雯（十方）

台灣師範大學國文系博士，曾經擔任國文老師，後隨先生工作移居上海多年，今已返台定居。意外踏上理財之路，並成功致富的故事，不但獲《今周刊》封面人物報導，也在網路瘋傳，吸引廣大網友關注，並獲三立新聞台、東森新聞台等多家媒體專訪。現已財富自由提早退休，步入自我實現的第三人生，常現身財經新聞與節目，並專事寫作、演講、培訓課程。

本文獲作者授權轉載，原文刊載於此

