住40樓「搭電梯要等20分鐘」 杭州男決定賣房

近年中國各地超高層住宅逐漸增加，但高樓生活的便利與不便也引發討論。杭州一名住戶馬先生近日分享自身經驗，表示自己決定出售原本位於40樓的住宅，原因並非資金需求或換屋計畫，而是「不想再等電梯」，引發外界關注。

潮新聞報導，馬先生指出，該住宅位於杭州城北萬象城附近的「臻珹幸福里」，當初屬於熱門搶手建案，中籤時全家十分興奮。然而2023年入住後，他逐漸感到生活品質不如預期，尤其每天上下樓等電梯動輒需十多分鐘，尖峰時甚至感覺長達20分鐘，加上夜間偶爾出現噪音問題，使他長期感到困擾，最終決定售屋搬離。他坦言，雖然家人認為好不容易取得的熱門房產不該輕易出售，但「住得開心更重要」，未來也不會再盲目追逐熱門建案。

廣告 廣告

記者實地走訪該社區，在晚間尖峰時段實測等電梯時間，發現當時候梯人數不多，從等候到抵達40樓僅約2分鐘，下樓也幾乎無需等待，與馬先生的體驗有所差異。社區多名住戶表示，真正等待較久的時段主要集中在早上7至8時通勤尖峰，其餘時間多半只需1至2分鐘，個別住戶也指出，曾遇過等待6至10分鐘的情況，但整體仍屬可接受範圍。

部分住戶認為，若遇到電梯維修或保養，剩餘電梯運量不足時，等待時間確實會明顯增加；加上趕時間時心理壓力較大，體感時間容易被放大，因此不同住戶對「是否難等」的感受差異頗大。

所謂超高層住宅，一般指40層以上或建築高度超過100公尺的住宅建築。隨著此類建築數量增加，電梯運輸效率與消防安全也逐漸成為管理重點。中國住房與城鄉建設部與應急管理部早在2021年已發布相關通知，要求80公尺以上住宅項目在審批時須徵詢消防機構意見，以確保救援能力相符；2025年實施的「住宅項目規範」亦再次明確80公尺住宅高度管理要求。

更多世界日報報導

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺