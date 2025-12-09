佐佐木朗希被爆入選WBC名單！道奇教練回應：這幾位球員參賽「仍未定」

（記者石耀宇／綜合報導）道奇隊日籍投手佐佐木朗希是否將參加2026年世界棒球經典賽（WBC），近日傳出重大進展。美國棒球記者羅梅洛（Francys Romero）爆料指出，佐佐木朗希已被列入日本隊的35人預備名單，此消息引發美、日媒體高度關注。各國正式名單將於明年2月公布。

爆料傳出後，媒體記者們在美國佛州奧蘭多舉行的MLB冬季會議中向道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）詢問相關議題。羅伯斯受訪時表示，包含大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希在內，日籍球員是否參加WBC是一項「非常微妙」（very delicate）的問題，球隊仍需與球員進行溝通評估。他指出，這三名球員都經歷漫長球季或傷病恢復過程，必須同時考量選手健康、球季準備與代表國家出賽的意願。

圖／右起大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，三位道奇隊日籍球員。（翻攝 IG／rokisasaki）

羅伯斯坦言，目前尚不確定道奇是否會對三名日籍球員設下投球限制。他表示，球隊尊重球員代表國家的情感與意義，但也必須衡量球員投入WBC可能帶來的負擔。他並提到，大谷翔平雖已重返投手丘，但若參與WBC，較可能以打者身分應戰。

佐佐木朗希2025球季因右肩夾擠，自5月初缺陣至9月下旬，季後賽則改任終結者，對球隊奪下世界大賽冠軍有關鍵貢獻。道奇預計讓他在下季重新回到先發輪值，因此若參加WBC，勢必牽動春訓節奏與調整期程。

與此同時，美媒也關注道奇是否將介入佐佐木的國家隊行程。外電報導指出，球隊基於選手健康與出賽負荷考量，可能參與討論，但尚未有明確決策。

佐佐木朗希曾於2023年WBC代表日本隊出賽，在經典賽投出7.2局、送出11次三振，協助日本奪下冠軍。若本次再度入選，他將成為日本隊的重要戰力之一。

