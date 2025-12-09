佐佐木朗希被爆入選WBC名單！道奇教練回應：這幾位球員參賽「仍未定」
（記者石耀宇／綜合報導）道奇隊日籍投手佐佐木朗希是否將參加2026年世界棒球經典賽（WBC），近日傳出重大進展。美國棒球記者羅梅洛（Francys Romero）爆料指出，佐佐木朗希已被列入日本隊的35人預備名單，此消息引發美、日媒體高度關注。各國正式名單將於明年2月公布。
爆料傳出後，媒體記者們在美國佛州奧蘭多舉行的MLB冬季會議中向道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）詢問相關議題。羅伯斯受訪時表示，包含大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希在內，日籍球員是否參加WBC是一項「非常微妙」（very delicate）的問題，球隊仍需與球員進行溝通評估。他指出，這三名球員都經歷漫長球季或傷病恢復過程，必須同時考量選手健康、球季準備與代表國家出賽的意願。
羅伯斯坦言，目前尚不確定道奇是否會對三名日籍球員設下投球限制。他表示，球隊尊重球員代表國家的情感與意義，但也必須衡量球員投入WBC可能帶來的負擔。他並提到，大谷翔平雖已重返投手丘，但若參與WBC，較可能以打者身分應戰。
佐佐木朗希2025球季因右肩夾擠，自5月初缺陣至9月下旬，季後賽則改任終結者，對球隊奪下世界大賽冠軍有關鍵貢獻。道奇預計讓他在下季重新回到先發輪值，因此若參加WBC，勢必牽動春訓節奏與調整期程。
與此同時，美媒也關注道奇是否將介入佐佐木的國家隊行程。外電報導指出，球隊基於選手健康與出賽負荷考量，可能參與討論，但尚未有明確決策。
佐佐木朗希曾於2023年WBC代表日本隊出賽，在經典賽投出7.2局、送出11次三振，協助日本奪下冠軍。若本次再度入選，他將成為日本隊的重要戰力之一。
更多引新聞報導
日本7.5地震怪象曝光！家中時鐘突倒轉 網驚：要穿越了？
認當詐團內鬼！仙塔律師坦承洗錢 願返還犯罪費用盼減刑
其他人也在看
中職／「我要全部！」傳網羅王維中和江少慶組左右護法 富邦悍將回應了
從自由球員市場簽下捕手林岱安、不續約名單中網羅外野手林書逸還不夠？據傳，富邦悍將還想補強遭味全龍放在60人名單外的「龍王」王維中，如果成真，他將和江少慶組成前旅美投手「左右護法」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 25
MLB》洋基明年有望追上藍鳥？總教練Aaron Boone：「我們的差距其實很小」
MLB美國職棒大聯盟今天（9日）舉行冬季會議，聚集了30支球團高層及總教練。而在會議當中，紐約洋基總教練Aaron Boone被問到，球隊在2026年要如何縮小和2025年美聯冠軍多倫多藍鳥之間的差距時，Boone則相當有自信地表示：「我們去年例行賽戰績是一模一樣的，我會說差距其實很小。」Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 8
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 8 小時前 ・ 23
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
日職/曾放話輸台灣改當投手 辰己涼介FA乏人問津
日本職棒樂天金鷲12強球星辰己涼介行使自由球員權利後，至今落腳處未定，據日媒報導他至今尚未收到任何日職球團的正式報價，也沒任何球團傳出對他有興趣，處境相當尷尬。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
WBC/大谷翔平以「二刀流」之姿出戰？井端監督：不會主動要求
WBC世界棒球經典賽將於明年開打，日本隊監督井端弘和7日談到大谷翔平的使用方式，坦言目前仍無法確定是否會讓他以「二刀流」出賽。他表示雖期待大谷投打兼具，但大谷尚未開始新球季備戰，因此球隊不會主動要求。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
統一獅》尚未收到富邦悍將25人名單！ 蘇泰安：最晚週五下午前提供
中職統一獅隊林岱安今年球季外以自由球員身分轉戰富邦悍將，獅隊會選擇25人名單外的球員補償人選還是全額轉隊費540萬，獅隊領隊蘇泰安表示：「林岱安的補償人選名單目前尚未收到，最晚週五下午會提供。」TSNA ・ 4 小時前 ・ 1
徐若熙旅日備受期待！ 日媒曝：將承接象徵王牌的18號
體育中心／徐暐喆報導前味全龍王牌投手徐若熙確定明年球季旅日打拚，新東家軟銀鷹展現強大誠意，除了開出一份3年15億日幣（約台幣3億元）的大型合約，成功網羅「龍之子」之外，根據日媒《Sponichi Annex》報導，軟銀鷹將會給出象徵王牌投手的18號背號給徐若熙，展現十足誠意。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 5
樂天桃猿》確定續留！威能帝再戰2年 魔神樂持續溝通
樂天桃猿與王牌投手威能帝達成2年合約共識，雙方簽約完成，另魔神樂部份，球團也跟他保持良好的溝通聯繫，其他如波賽樂、凱樂，持續觀察中。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
冬盟》台灣山林從墊底逆襲第3名 彭政閔感受到新世代的不同
冬季聯盟台灣山林在例行賽事墊底，因為韓國職棒聯隊提前回國，山林進入4強排名賽，最終在季軍戰逆轉海洋，總教練彭政閔賽後受訪表示，感受到新世代的不同，「主觀意識比較重。」更需要時間讓雙方去傾聽、溝通，融入彼此去整合。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
MLB》Jeff Kent進入名人堂 Bonds、Clemens再度落選
美國棒球名人堂今天公布今年當代棒球時代委員會票選結果，最終只有大聯盟史上轟出最多全壘打的二壘手Jeff Kent入選。備受矚目的Barry Bonds、Roger Clemens雙雙再度落選。TSNA ・ 1 天前 ・ 6
MLB》海盜有意簽大咖自由球員Kyle Schwarber 傳開出4年超過1億美元報價
MLB美國職棒大聯盟冬季會議進行中，8日MLB官網撰文指出，今年球季國聯中區墊底的匹茲堡海盜有意網羅自由市場的其中一尾大魚Kyle Schwarber，文中提到《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導，海盜提出4年預期超過1億美元的報價。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 2
道奇「日籍三本柱」大場面沒在怕！官網公布季後賽最佳球員排行山本奪冠
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇最後在G7擊敗藍鳥拿下隊史第九冠，不僅完成2連霸美夢，更成為近25年來首支完成此成就球隊，明年將朝三連霸目標邁進，而日籍三本駐「日籍三本柱」山本由伸、大谷翔平以及佐佐木朗希在季後賽的表現相當突出，今天聯盟也公布季後賽最佳球員排行榜，三位日籍選手都在榜上。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 4
WBC》大谷翔平投與不投影響日本隊名單配置 井端弘和：備妥兩套方案
世界棒球經典賽(WBC)日本隊監督井端弘和今出席在日本埼玉舉辦的「NIPPON EXPRESS × SAMURAI JAPAN」棒球教室活動，針對已確定參加明年3月經典賽的大谷翔平屆時角色表示，希望他能以「二刀流」投入比賽，但強調最終決定仍將依照身體狀況及本人意願而定。TSNA ・ 1 天前 ・ 8
中職／威能帝回來了！樂天桃猿確定簽2年續約 力拚衛冕重要關鍵
樂天桃猿今年重回冠軍榮耀，即便季末有一連串風波，不過近期也逐漸平息，開始著手備戰新賽季陣容，年度MVP王牌洋投威能帝8日確定以2年續約，繼續效力樂天桃猿，副領隊礒江厚綺表示，球隊肯定他的貢獻，還有考量團隊未來規劃，雙方達成共識續約。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
續約樂天桃猿2年 威能帝開心：期待為球隊完成二連霸
樂天桃猿隊今日正式宣布，已與陣中王牌投手威能帝（Pedro Fernandez）完成續約，雙方簽下為期兩年的新合約，為新...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職》富邦悍將備戰37年球季持續補強 外野手林書逸確定加盟
中華職棒富邦悍將為積極備戰中職37年賽季，除了在12月5日宣布簽下捕手林岱安外，8日再確定簽下外野手林書逸，近一步強化戰力深度。悍將球團表示：「補強作業仍在持續進行中，後續若有確定名單將陸續對外公布。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 2
多明尼加將力拚睽違13年冠軍！「單季45轟」22歲年輕重砲宣布參戰
體育中心／徐暐喆報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽選手陸續表達意願，今天多明尼加傳出重磅消息，坦帕灣光芒22歲重砲卡米內洛（Junior Caminero）將代表多明尼加參戰，多明尼加戰力大提升。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 發起對話
日職/一句「輸台灣改當投手」 辰己涼介自由市場乏人問津
日本樂天金鷲明星外野手辰己涼介去年在世界棒球12強賽，一句「輸台灣就改當投手」引發球迷討論，不過沒想到的是，這竟然成為他目前宣告成為自由球員後，始終乏人問津的理由。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
冬盟》盧孟揚先發最終戰連拿15個出局數 彭政閔要他開賽就全力催
中信兄弟21歲投手盧孟揚7日在嘉義市球場先發季軍戰，張皓崴開賽擊出二壘打後，盧孟揚連拿15個出局數，直到6局下投出3個保送退場，山林總教練彭政閔賽後表示，「還沒有成為頂尖先發投手之前，每場、每球都要戰戰兢兢面對打者，讓自己習慣每次全力（投球）。」TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話