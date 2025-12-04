佐登妮絲雪景美食雙享 攜新天地推火雞饗宴

▲佐登妮絲集團副董事長陳政治驚喜現身聖誕派對，與民眾同歡共舞，現場聖誕氛圍洋溢滿滿。（圖／品牌提供）

[NOWnews今日新聞] 南臺灣最大的人造雪降臨佐登妮絲城堡，即日起至2026/2/22（日）每週末限時飄雪登場，結合美感展演、城堡雪景與貴族舞會，打造滿滿歐洲雪國風格的冬季聖誕場景！超人氣佐美喵驚喜現身聖誕巡遊，逗趣超萌的神情陪旅人一起度過最療癒的節慶時光。佐登妮絲攜手知名餐飲集團的新天地餐飲（8940），兩大上市集團將推出一系列城堡餐飲合作，將美景與美食升級成高質感旅遊體驗。首波將於12/20（六）、12/21（日）推出限定「聖誕饗宴」Buffet，不只有豐富吃到飽更有現切火雞大餐享用，早鳥優惠更只要999元，還加碼送價值2,470元的聖誕超值禮包。辛苦一年歲末想放鬆也有新選擇，全新推出「脈動30課程」，以熱油與複方精油深層舒緩按摩，限時體驗價699元（臺中旗艦館799元）只到2026年2月，讓身心在歲末節慶中重新調整，用一份療癒的舒壓體驗迎接嶄新的一年吧！

▲佐登妮絲（4190）攜手全臺首家掛牌上市餐飲集團-新天地餐飲（8940），共同打造 2026 佐登妮絲城堡全新美食篇章，提供全新餐旅體驗。（圖／品牌提供）

佐登妮絲城堡打造浪漫雪國的沉浸式夢幻旅程，以美感展演、城堡雪景與貴族舞會三重饗宴，還有佐美喵驚喜現身與你過聖誕！

佐登妮絲城堡的冬季飄雪活動已成南臺灣最受矚目的冬季節慶亮點，也是每年年底最具儀式感、遊客最期待的浪漫飄雪時刻。今年冬天城堡再度延續這份珍貴的節慶傳統，營造南臺灣最大規模的人造雪，即日起至2026/2/22（日）每週末下午16:00及17:00飄下限定浪漫白雪，12/24（三）平安夜與12/25（四）聖誕節更加碼於下午16:00及17:00降雪，讓民眾不用出國，就能在歐洲城堡走進浪漫雪國度假氛圍，在唯美繽紛的雪景下漫遊城堡，更能捕捉最具節慶氛圍的浪漫畫面，絕對是情侶約會、親子同遊與好友打卡的必訪冬季景點。

城堡內穹頂大廳三樓同步推出臺灣畫家、集象主義創始人陳秋玉個人畫展「城堡故事與浪漫花語」，她首開的「集象主義」為獨特的集錦式繪畫風格，這次展覽作品以旅行城市、花卉與情感意象為主軸，運用鮮明色彩堆疊多層次視覺語彙，在漫步城堡之間，給旅人豐富的想像空間，彷彿走入一幅幅情感與色彩交織的畫境，沉浸於細膩的藝術張力與無限的想像之中。

超人氣佐美喵也將在12/20（六）、12/21（日）驚喜現身，兩日都將舉辦聖誕舞會，佐美喵將隨遊行隊伍，和民眾互動拍照打卡，還有機會領到精美小禮，千萬不要錯過！此外，2026年世界年度夫人先生選拔賽也將於佐登妮絲城堡舉行，12/20（六）聖誕貴族舞會提前開場，各國選手化身歐洲宮廷貴族，華麗舞宴結合城堡美景與節慶氛圍，營造滿滿歐式節慶氛圍，熱鬧精彩的活動成為國內冬季必訪的夢幻行程。

▲穹頂大廳三樓舉辦臺灣畫家陳秋玉「集象主義」藝術展，漫步城堡沉浸於細膩的藝術與無限的想像之中！（圖／品牌提供）

強強聯手，攜手知名五星餐飲集團-新天地餐飲集團（8940）帶來佳餚與歐式美景的聖誕饗宴

聖誕節最奢華的節慶美味就在佐登妮絲城堡華麗登場！佐登妮絲城堡攜手全臺首家掛牌上市的餐飲集團-新天地餐飲集團（8940），於12/20（六）、12/21（日）推出二日限定的「聖誕饗宴」。最早進駐臺灣貴婦百貨BELLAVITA開店創下話題的新天地餐飲集團，這次由星級主廚蔣育生親自為佐登妮絲城堡精心監製，設計中西式聖誕料理，現場烤製現切「聖誕迷迭檸檬烤火雞」肉質鮮嫩多汁，融合迷迭香與檸檬清香，爽口不膩，為賓客呈現兼具味覺與視覺的雙重盛宴。即日起至12/7（日）開放早鳥限量報名，自助午餐早鳥優惠999元即可享原價1,280 元午餐BUFFET，還包括總價值2,470元的聖誕大禮包，內含佐登妮絲城堡門票3張和極光白美白面膜1盒(每盒五片，或水搖滾保濕面膜1盒五片），用餐當日還加碼抽獎，最高可將價值3,170元的《龍血求麗典藏組》帶回家，美食與禮品雙重驚喜，限量名額，要搶要快！

此外，12/20當日佐登妮絲與新天地餐飲集團將簽訂合作備忘錄，計畫於2026年推出全新系列城堡美食，強強聯手，將城堡美景與高質感料理完美結合，打造更高品質的餐旅體驗，請大家拭目以待！

▲佐登妮絲城堡推出南臺灣最大的人造雪景，每週末限時飄雪登場！城堡瞬間化身浪漫冬日仙境，帶你沉浸體驗最夢幻的聖誕氛圍。（圖／品牌提供）

獻給一年辛苦的你，讓身體來個深度放鬆，冬季全新脈動30 限時優惠中

歲末年終最繁忙的時刻，佐登妮絲推出全新「脈動30課程」，以陰脈之海逆行概念啟動全身循環，由內而外帶來舒暢感受。課程全程以手掌包覆揉壓，搭配溫熱按摩油與複方精油，深層滲透肌理，舒緩肌肉疲勞與緊繃，30分鐘的高效設計，專為久坐、睡眠不足或壓力大的現代人打造，專屬自我的療癒時刻。

即日起至2026年2月，限時體驗價699元（臺中旗艦館799 元），體驗後身心與氣色立即恢復光采，完美迎接聖誕與跨年。今年年末，就用這份溫柔而貼心的療癒禮物，犒賞自己，讓佐登妮絲陪您在冬季忙碌中，找到專屬的放鬆與呵護。

【冬日城堡 南臺灣最大人造雪】

活動時間：即日起至2026/2/22（日）週末限定，每日兩場

下雪時間：16:00-16:15、17:00-17:15

加碼下雪時間：

12/24（三）平安夜 16:00-16:15、17:00-17:15，兩場次各15分鐘

12/25（四）聖誕節 16:00-16:15、17:00-17:15，兩場次各15分鐘

【佐美喵聖誕巡遊相見歡】

登場時間：12/20（六）10:30-11:00、12/21（日）11:00-11:30

【聖誕聯歡舞會】

活動時間：2024/12/20（六） 15:00-16:00

活動內容：聖誕舞會+唱詩班祝福+佐美喵相見歡

【佐登妮絲城堡X新天地餐飲集團 聖誕聯歡BUFFET饗宴】

活動時間：2024/12/20（六）、12/21（日）

每日共兩場次：11:00、12:40各一場，每場用餐時間90分鐘，加碼送入園門票、城堡門票3張、極光白美白面膜或水搖滾保濕面膜1盒(五片)，早鳥優惠價999元、早鳥兒童價399元，早鳥報名當日加碼送抽獎，數量有限，要搶要快！

佐登妮絲城堡開放資訊

📍開放時間｜每日 09:00–17:30（最後購票 16:30）

📍地址｜嘉義縣大林鎮大埔美園區三路 15 號

