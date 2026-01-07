佐茂攜手輝能 共推固態電池模組化落地

【記者柯安聰台北報導】先進電池模組製造商佐茂公司（7854）7日表示，已正式與全球次世代固態電池技術領導者 輝能科技、專業儲能系統整合商桓鼎-KY（5543），以及專注電動貨運自行車電池應用的統量電能簽署合作備忘錄（MOU）。四方將共同推動次世代固態電池在高安全儲能系統與電動貨運自行車（e-Cargo Bike）兩大關鍵應用場域的實際落地，加速從技術突破走向可量產、可部署的市場解決方案。



佐茂在此次策略合作中，將負責輝能固態電芯的模組化設計與量產製造，以其長期深耕於工業、醫療、儲能與輕型電動載具電池模組的製造經驗，確保固態電池在安全性、可靠度與一致性上，能真正符合實際應用與商業化需求。四方2026年美國消費性電子展（CES）首度公開展示搭載輝能次世代固態電芯的儲能牆系統與電動貨運自行車電池模組，呈現合作初步成果。







(圖)佐茂攜手桓鼎-KY、統量與輝能科技正式簽署MOU，將共同推動次世代固態電池於高安全儲能系統與電動貨運自行車兩大關鍵應用場域。圖左1為桓鼎集團董事長莊宏偉、圖左2為輝能科技執行長楊思枏、圖左3為佐茂董事吳建瑩。



佐茂指出，隨著全球能源轉型與城市物流電動化快速發展，市場對電池的期待已不再只是能量密度，而是「長期安全、穩定運行與可規模化生產」。固態電池具備先天安全優勢，但如何透過模組化工程設計，轉化為可被系統商與終端客戶採用的產品，是產業關鍵。



佐茂總經理吳建銘表示，佐茂與輝能科技在有近10年的合作經驗，採用佐茂IATF16949系統組裝電池組的經驗也有多年。佐茂在車載與穿戴用品方面對於固態電池的現今量產技術與未來展望都有十足的信心，目前業界可見且有實績的僅有輝能1家。在展望儲能系統的新進程中固態電池在安全考量上展現極佳，且輝能在固態電芯的新技術上不斷優化，更能在家用等注重安全的環境可以落實對家用客戶的保障。



此次策略聯盟不僅是單一產品合作，更象徵台灣在次世代電池技術、模組工程與系統應用三個層級的整合實力。未來，佐茂將持續以「把先進電池技術變成可靠產品」為核心使命，攜手產業夥伴，為全球能源與智慧移動市場提供真正可落地的高安全解決方案。（自立電子報2026/1/7）