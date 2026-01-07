佐茂與輝能啟動4方戰略合作 推固態電池應用落地

（中央社記者曾仁凱台北7日電）鋰電池模組廠佐茂今天宣布，與固態電池芯廠輝能、專業儲能系統整合商桓鼎能源，以及專注電動貨運自行車電池應用的統量電能簽署合作備忘錄（MOU）。4方將共同推動次世代固態電池，在儲能系統與電動貨運自行車等2大關鍵應用場域實際落地。

佐茂發布新聞稿指出，4家企業在正於拉斯維加斯舉行的2026年美國消費性電子展（CES）上，首度公開展示搭載輝能次世代固態電池芯的儲能牆系統，與電動貨運自行車（e-Cargo Bike）電池模組，展現合作初步成果。

佐茂表示，在分工中，將負責輝能固態電池芯的模組化設計與量產製造，確保固態電池在安全性、可靠度與一致性，能真正符合實際應用與商業化需求。

佐茂指出，隨著全球能源轉型與城市物流電動化快速發展，市場對於電池的期待不再只有能量密度，還有安全性、穩定運行與可規模化生產。固態電池具備先天安全優勢，但如何透過模組化工程設計，轉化為可被系統商與終端客戶採用的產品，是產業關鍵。

佐茂總經理吳建銘表示，佐茂與輝能有近10年合作經驗，展望儲能系統的未來進程，固態電池是極具潛力的方案，輝能固態電池芯的技術不斷優化，更能在家用等注重安全的環境落實保障。這次策略聯盟不僅是單一產品合作，更象徵台灣在次世代電池技術、模組工程與系統應用等3個層級的整合實力。（編輯：林家嫻）1150107