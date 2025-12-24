佐藤二朗【爆彈】化身恐怖嫌疑犯 詭異性格連同場演員都直呼快窒息

【記者張可芙／綜合報導】

【爆彈】劇照：片中展現精湛演技，將嫌疑犯鈴木演繹地絲絲入扣的佐藤二朗，也以本片榮獲報知電影獎最佳男配角獎肯定

電影【爆彈】改編自吳勝浩所著的暢銷推理小說，該作獲得2023年「這本推理小說真厲害！第1名」與「好想讀這本推理小說！第1名」雙冠王。真人電影版由擅長大場面懸疑題材的導演永井聰執導，集結山田裕貴、伊藤沙莉、染谷將太、坂東龍汰、渡部篤郎以及佐藤二朗等眾多實力派演員同台演出，由【半澤直樹】推手八津弘幸擔任編劇，以充滿張力的驚悚與懸疑，帶領觀眾進入極致的電影體驗。自10月底日本上映以來，已蟬聯日本三週真人電影票房冠軍，在片中展現精湛演技，將嫌疑犯鈴木演繹地絲絲入扣的佐藤二朗，也以本片榮獲報知電影獎最佳男配角獎肯定。他在審訊室接連與染谷將太、渡部篤郎、山田裕貴的一連串對峙，前一秒才笑容滿面，下一秒立刻變臉拍桌，陰晴不定、令人摸不透的詭異性格令人緊繃恐懼不已，就連同場演員們也紛紛直呼審訊過程「簡直快窒息了！」

山田裕貴坦言近距離感受佐藤二朗的表演能量相當震撼，「佐藤二朗先生很大程度地激勵了我，讓我覺得必須更精進自己，才能成為足以匹配和他對戲的演員！」

對於鈴木這個角色，佐藤二朗坦言自己和這個可怕的角色其實有不少相似處，「我們都是長相普通、身形圓潤的中年大叔，有著普通的名字、是中日龍隊球迷，而且電影的背景設定在野方警察署，野方正好就是我來到東京後第一個住的地方！」對於他的演出，導演永井聰也表示相當驚艷，「佐藤先生在讀本階段就將所有對白背下來，他的對白非常多又密集，還包含許多文字遊戲與謎題，他的敬業表現可說是為整個劇組打了一劑強心針！」至於和鈴木展開終極對決的談判專家類家，則由山田裕貴飾演。這也是山田裕貴和佐藤二朗首次合作，山田裕貴坦言近距離感受佐藤二朗的表演能量相當震撼，「佐藤二朗先生很大程度地激勵了我，讓我覺得必須更精進自己，才能成為足以匹配和他對戲的演員！」【爆彈】將於2026年1月16日在台上映。

由【半澤直樹】推手八津弘幸擔任編劇，以充滿張力的驚悚與懸疑，帶領觀眾進入極致的電影體驗

一名酒後鬧事被帶回警局的男子鈴木，自稱突然有了感應，他準確預告了秋葉原的爆炸案，並撂下「從現在開始將有三回合的爆炸」。緊接著，街頭陸續出現爆炸聲與哀鳴，東京陷入恐懼的連續爆炸案件。炸彈被安置在哪裡？目的又是什麼？鈴木到底是誰？一連串撲朔迷離的謎團隨著爆炸案而展開，為了查出真相，警方找來談判專家，然而此刻嫌犯卻和警方玩起了一場猜謎遊戲。每一句話都是提示，每一個挑戰都是倒數，這場爆炸案猶如密室中的解謎遊戲，帶領警方在東京街頭展開一場追逐炸彈的生死鬥。超值預售套票今日中午在博客來售票網，天馬行空表單開賣，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」一張，更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。