佐藤健來台嗑火鍋！地陪竟是「超大咖台灣男神」粉絲嗨炸了

許光漢、佐藤健合體吃火鍋。（圖／翻攝自佐藤健Instagram）





「日本男神」佐藤健來台舉辦見面會，趁著空檔時間在台北到處觀光，中山商圈、富錦街都有他的身影，直接把台灣街頭拍成日本景緻引起熱議！今（7）日他曬出與「台灣男神」許光漢合體吃火鍋照片，開心寫下：「Thanks！」更細心配上他的歌曲〈Soufflé〉再掀討論。

許光漢、佐藤健合體掀起熱議。（圖／翻攝自佐藤健Instagram）

佐藤健今日在Instagram發文，分享與許光漢一起吃火鍋的合照，照片中兩人都穿著黑灰白色系的休閒服裝，對著鏡頭開心燦笑；其中佐藤健在11月1日於台北國際會議中心的演出，許光漢也特別送上，插滿鳳梨酥、鳳凰酥的花籃祝福演出成功，誠意十足。

許光漢送給佐藤健的豐富花籃。（圖／翻攝自佐藤健Instagram）

佐藤健與許光漢兩人這次合體的照片曝光後，也引起粉絲瘋狂猜測合作可能性「次元壁突破啊」、「原來跟光漢一起吃飯，這畫面太美好了，如果有合作，很期待喔！」、「這是什麼夢幻聯動」、「我瘋掉！發瘋有夠完美的組合」、「這是我們平凡人能見到的神畫面嗎。」



