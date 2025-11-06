佐藤健再掀台灣感性！街拍照掀熱議 網友：為什麼可以把台灣拍得很日本

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本男神佐藤健因參與Netflix影集《玻璃之心》在全球走紅，也藉此展開亞洲巡演，首站來到台灣，日前在台北國際會議中心舉辦見面會，還演唱劇中經典歌曲回饋粉絲。而他也趁此行在台北景點拍照取景，照片公布後引發網友們熱議是怎麼把台北街景拍得這麼像日本。

日本男神佐藤健展開亞洲巡演，首站來到台灣。（圖／取自佐藤健IG​​​​​）

佐藤健在影集《玻璃之心》中，飾演樂團TENBLANK主唱，此次巡演《TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh》首站來到台灣，他在見面會上一連演唱多首劇中經典歌曲，引領粉絲回味，還秀出手寫中文「神啊，謝謝你讓我遇見了歌迷」的字條感謝粉絲。

見面會結束後，佐藤健也在幾個台北景點拍照取景。街拍照片瞬間在社群上備受討論，有網友在 Dcard發文感嘆：「佐藤健是怎麼把台灣街景拍成這樣的？」有網友分析，「看起來就是利用長焦鏡頭以及散景方式把很多雜亂的元素避開，不然廣角拍的話應該就像一般的遊客照了」，還有人開起諧音哽「斯是陋市，惟吾德馨」；不過也有人不以為然表示：「其實背景還是很鳥，單純是人在帥撐起來的。」社群平台 threads 上也有一波討論，有網友認為「這種超美的台灣感性，就是要有這種絕美主角才能詮釋。」

有網友在 Dcard發文感嘆：「佐藤健是怎麼把台灣街景拍成這樣的？」（圖／取自佐藤健IG​​​​​）

去年5月，韓國女團New Jeans來台取景拍攝MV，讓台灣人開始注意到在韓國流行的「台灣感性」。直到今年年中，韓國的台灣感性風潮流入台灣，引起社群大量討論，也引人反思我們日常中習以為常的「美學」。

