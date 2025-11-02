佐藤健台北喊「ㄍㄟˋ婚」 從6樓驚喜現身超寵粉

日本男星佐藤健憑藉Netflix影集《玻璃之心 Glass Heart》中樂團「TENBLANK」主唱角色，掀起熱潮，他也隨之首次展開亞洲巡演《TENBLANK from 'Glass Heart' FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh》，首站於11月1日在台北國際中心登場，吸引3000名粉絲到場，門票開賣即秒殺，展現其在台灣的高人氣。

佐藤健亞巡首站台北秒殺票。（圖／KKLIVE 提供）

演唱會以〈MATRIX〉開場，佐藤健一出場便用中文向全場問候：「台北你們好嗎？」隨後演唱〈旋律與結晶〉與〈約定之歌〉，並以中文自我介紹：「大家好！我是佐藤健！」他更現場學習台語「ㄍㄟˋ婚」（結婚），得知意思後比愛心高喊「ㄍㄟˋ婚」，還說出「我的老婆」、「謝謝老婆」，引發全場粉絲熱烈回應。

佐藤健演唱多首歌曲，點燃全場熱情。（圖／KKLIVE 提供）

活動中，佐藤健參與猜中文遊戲，當題目出現「一零一」時，他興奮表示：「我知道台北101耶，是台灣很有名的建築物對吧！但我沒去過，是不是該去一下？」聽到粉絲熱烈推薦，他笑著邀約：「大家一起去嗎？」看到粉絲不聽翻譯就狂點頭回應，令他讚嘆：「大家日文也太好了吧！怎麼我說什麼都聽得懂！」

佐藤健學講台語「ㄍㄟˋ婚」撩粉心。（圖／KKLIVE 提供）

此外，當題目顯示「對不起」時，佐藤健看了看表示：「『不起』是不是起不了床的意思啊？」在主持人提示下，得知是《玻璃之心》中角色藤谷的經典台詞，並在粉絲教學下，學了台語「歹勢」，現場演繹台語版對白，讓全場尖叫聲不斷。

佐藤健也對台灣美食讚不絕口。看到題目「珍珠奶茶」，他立刻說：「這我好像知道喔！我在日本常點外送，上面有這個中文。剛在後台也有喝到，真的很好喝，而且喝完超級飽。」遊戲闖關成功後，他品嘗獎勵的花生豆花，驚喜表示：「是豆腐欸！好好吃，我以前沒吃過，真的好好吃。」現場一度變成吃播，展現他對台灣美食的喜愛。

佐藤健見面會感動粉絲心弦。（圖／KKLIVE 提供）

見面會上，佐藤健回應粉絲提問，分享生活趣事。被問及手機與皮夾哪個易弄丟時，他笑稱常在家找不到手機：「有時拿著手機到冰箱拿飲料，發現沒手拿，就順手放旁邊，結果拿了飲料就把手機忘在裡面了。」這段脫線小故事讓粉絲感受到他的可愛一面。

活動驚喜不斷，佐藤健將原訂選5位粉絲上台送禮的環節加碼至10位，更從6樓觀眾席驚喜現身，拿著萬聖節南瓜桶發送貼紙，並提醒：「6樓好高，大家要小心不要掉下去囉！這段開放大家拍照、錄影。」他從6樓環繞會場各角落，與粉絲擊掌後返回舞台，展現十足誠意。

佐藤健6樓驚喜現身寵粉絲。（圖／KKLIVE 提供）

最後，他演唱〈Chasing Blurry Line〉、〈Glass Heart〉及〈永遠前夜〉，畫面出現川越冰川神社場景與祈願繪馬，背面用繁體中文寫著：「神啊，謝謝你讓我遇見了歌迷。」為3000名粉絲留下深刻感動。下一站巡演將前往首爾、香港與曼谷。