佐藤健台語撩粉送親簽

日本男神佐藤健因Netflix影集《玻璃之心Glass Heart》飾演樂團TENBLANK主唱爆紅，並展開亞洲巡演，首站1日於台北國際會議中心舉行。他不僅帶樂手完整演唱TENBLANK歌曲，還現場學中文、回答粉絲問題、親筆簽名送幸運粉絲，甚至驚喜從6樓觀眾席現身繞場並開放拍攝，誠意滿滿。粉絲更驚喜發現劇中女主角宮崎優也同行來台。

台北場3000張門票瞬間售罄，佐藤健以〈MATRIX〉揭開序幕，在粉絲教學下學會台語「ㄍㄟˋ婚」（結婚），還比愛心高喊「ㄍㄟˋ婚」，逗得全場尖叫，隨後又學「老婆」一詞，甜喊「謝謝老婆」撩翻全場。互動遊戲中，他看到「對不起」立刻入戲重現《玻璃之心》台詞，更在粉絲教學下講出台語「歹勢」，當題目出現「珍珠奶茶」，他笑說在日本常點外送，還首次嘗到花生豆花大讚：「好好吃！」

佐藤健也分享私下糗事，笑稱常把手機忘在冰箱裡，展現反差萌。原訂僅5位粉絲可上台互動，他臨時加碼至10位，接著更驚喜登上6樓觀眾席，發送萬聖節貼紙並開放拍照錄影，環繞全場與粉絲擊掌。最後他以〈永遠前夜〉等歌畫下句點，螢幕上出現川越冰川神社畫面及他親筆留言：「神啊，謝謝你讓我遇見了歌迷。」令全場3000名粉絲感動落淚。