佐藤健合體許光漢！ 兩大男神私約吃鍋「已悄悄聯動」

佐藤健與許光漢一起在台吃火鍋。（圖／翻攝佐藤健IG）

日本男神ｃ1日來台進行亞洲巡演，他此行不僅前往中山商圈、富錦街逛街，近日更在社群放出與台灣人氣男星許光漢一同享用火鍋的合照，瞬間引起粉絲的熱烈討論！

佐藤健在影集《玻璃之心》飾演樂團「TENBLANK」主唱，延續戲劇在全球締造的熱潮，他展開出道以來首次的亞洲巡演，並將首站獻給台灣。

在佐藤健曬出的火鍋合照中，兩位男神笑得開心，他簡短寫下「Thanks」致意，連社群貼文的背景音樂都選用了許光漢的歌曲《Soufflé》，展現出對這位台灣演員的欣賞。

事實上，許光漢在此次佐藤健的台灣演出前，就特別送上花籃力挺，祝福佐藤健演出成功。花籃除了小卡片之外，還附上了鳳梨酥、鳳凰酥等台灣名產，展現地主之誼。

有網友發現佐藤健與許光漢的IG帳號已互相追蹤，兩人之間悄悄有了聯繫。其實佐藤健先前在見面會上就曾透露，自己看過許光漢的作品，包括《想見你》和《關於我和鬼變成家人的那件事》。如今兩人從隔空喊話升級為高度互動，讓台日粉絲對他們之後是否有可能進行戲劇或音樂上的夢幻聯動，充滿了無限期待。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導