佐藤健合體許光漢！兩大男神同框「狂嗑台味火鍋」 粉絲驚呼：夢幻聯動

記者趙浩雲／台北報導

日本男神佐藤健近期來台舉辦《玻璃之心》見面會，吸引大批粉絲朝聖，他也透過社群平台分享來台點滴，展現親民風範。今（7）日他曬出與台灣男神許光漢的聚會照，兩人一同吃火鍋、開心合照，掀起熱烈討論。

只見佐藤健難得放下日系高冷形象，笑容燦爛地與許光漢互相比手介紹，餐桌上擺滿熱呼呼火鍋料，畫面充滿溫馨感。而許光漢不僅親自赴約，更貼心送上花籃打氣，搭配最能代表台灣的人氣伴手禮鳳梨酥禮盒，誠意十足，顯見兩人好交情。

台日兩大男神同框，也令粉絲驚喜直呼：「這是什麼夢幻聯動」、「我最愛的兩位男神齊聚一堂」、「兩大男神合體了啦」。佐藤健這趟來台，不僅與粉絲見面，也用行動展現對台灣的喜愛。

佐藤健來台灣與許光漢合體吃火鍋，讓粉絲又驚又喜。（圖／翻攝自IG）

