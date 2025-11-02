佐藤健甜喊「我的老婆」撩台粉 中文告白3000人

佐藤健度粉絲有求必應。KKLIVE提供



日本男神佐藤健在《玻璃之心Glass Heart》中擔任「TENBLANK」樂團主唱，前晚（11╱1）他以劇中分身在台北國際中心舉辦首次亞洲巡演「TENBLANK from "Glass Heart"」，他還現學現賣台語「ㄍㄟˋ婚」（結婚），得知意思後更在頭上比愛心高喊「ㄍㄟˋ婚」，還以「我的老婆」、「謝謝老婆」撩粉。

佐藤健以〈MATRIX〉揭開序幕，一登台便高喊：「台北你們好嗎？」引來全場尖叫，接著演唱〈旋律與結晶〉、〈約定之歌〉。猜中文遊戲橋段，他花了不少時間才意識到「一零一」是台北101，興奮表示：「我知道台北101耶，是台灣很有名的建築物對吧！但我沒去過，是不是該去一下？」聽到全場熱烈推薦，他主動邀約：「大家一起去嗎？」看到粉絲狂點頭回應，令他讚嘆：「大家日文也太好了吧！怎麼我說什麼都聽得懂。」

廣告 廣告

佐藤健帶樂手演唱「TENBLANK」所有歌曲。KKLIVE提供

題目出現「對不起」，佐藤健問：「『不起』是不是起不了床的意思啊？」主持人提示是《玻璃之心》中他飾演的藤谷常說的1句話，讓他秒懂，還在粉絲教學下學了台語的「歹勢」，現場上演台語版《玻璃之心》。

換到「珍珠奶茶」題時，佐藤健高喊：「這我好像知道喔！珍珠對吧？因為我在日本很常點外送，上面都會有這個中文。其實我剛在後台也有喝到，真的很好喝欸！而且喝完超級飽的。」即使已吃飽，但他一看到花生豆花的獎勵時仍一口接一口停不下，第1次吃豆花的他說：「是豆腐欸！好好吃，我以前沒有吃過，真的好好吃。」

佐藤健驚喜從觀眾席現身超寵粉。KKLIVE提供

寵粉的佐藤健有求必應，被問到手機與皮夾哪個容易弄丟？他自爆在家中常找不到手機，「我有時候會拿著手機走到冰箱前面拿飲料，打開冰箱後發現沒手拿，就順手把手機放在旁邊，結果拿了飲料就把手機忘在裡面了」。展現反差萌的一面。

見面會上驚喜不斷，佐藤健先是將只選5位粉絲上台的送禮環節加碼成10位，更破天荒從6樓觀眾席現身，拿著萬聖節南瓜桶發送貼紙，邊喊：「6樓好高，大家要小心不要掉下去囉！這段開放大家拍照、錄影，我在觀眾席期間你們都可以捕捉我身影。」他一一與粉絲擊掌再走回表演舞台，展現誠意。

尾聲，佐藤健帶來〈Chasing Blurry Line〉、〈Glass Heart〉、〈永遠前夜〉等歌曲，螢幕上出現劇中川越冰川神社場景，鏡頭帶到一片祈願繪馬，背面以繁體中文寫著他的真心：「神啊，謝謝你讓我遇見了歌迷。」讓3000名粉絲感動不已。

更多太報報導

曾珮瑜籲正視勞權 父目睹「被電到全身燒燙傷」

林逸欣生日音樂會挑戰少女夢魘 老公當總監愛相隨

小S穿GD周邊帽T追星 李洙赫連2天大巨蛋打卡