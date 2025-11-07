佐藤健驚喜合體許光漢！台、日男神相聚嗑鍋

▲佐藤健（右）、許光漢（左）在台灣合體一起吃火鍋，讓粉絲看到照片嚇傻：「不知道要羨慕誰！」（圖／佐藤健IG@takeruxxsato）

[NOWnews今日新聞] 日本超人氣演員佐藤健上週來到台灣開見面會，吸引許多粉絲購票共襄盛舉，活動開始前有許多藝人好友送上花圈，祝福佐藤健活動順利，其中許光漢也獻上了祝福，讓粉絲在現場看到花圈直呼：「他們居然認識！」今（7）日佐藤健在IG上傳同框許光漢的照片，兩人一起同框吃火鍋，引起粉絲熱烈討論。

佐藤健台灣辦見面會 不忘上傳旅遊照

佐藤健今年自製並主演的影集《玻璃之心 Glass Heart》大受歡迎，他也展開巡迴見面會與各地粉絲近距離互動。台北場於11月1日在TICC登場，佐藤健不僅現場演唱劇中樂團「TENBLANK」的歌曲，還特地練習中文與粉絲交流，甚至用台語說出「ㄍㄟˋ婚（結婚）」、接著又甜蜜喊出「我的老婆」、「謝謝老婆」，讓現場粉絲全尖叫。活動進行時他還下台巡場，發給現場粉絲專屬禮物，同時開放攝影時間，超寵粉舉動讓全場約3000名粉絲都捨不得結束。

廣告 廣告

返回日本後，佐藤健陸續在IG上傳自己的台北遊記，他前往了中山站商圈、民生社區、迪化街等各式景點，他穿著格紋襯衫走上台北街頭，看起來輕鬆自在，配上照片的獨特濾鏡掀起了只屬於佐藤健的「台灣感性」。

▲佐藤健台北見面會吸引許多粉絲共襄盛舉。（圖／KKLIVE）

佐藤健合體許光漢 雙人相聚吃鍋粉絲嚇傻

今日，佐藤健在社群曬出台北見面會時合體許光漢的照片，兩人一起吃著台式火鍋，並且對鏡頭笑得燦爛，同時餐桌上也放著許多美味食材，讓粉絲看到照片直呼：「不知道要羨慕佐藤健還是許光漢！」、「好想當桌上的碗」、「可以許願變成佐藤健的椅子嗎？」

佐藤健出生於1989年，並且在2006年出道。他小時候因為長得可愛，一度簽約加入經紀公司，不過因為個性害羞放棄了童星之路，回歸學生本業，不過他在高中時還是被星探挖掘，再次開啟了演藝之路。出道後他陸續出演《假面騎士電王》、《神劍闖江湖》、《戀愛可以持續到天長地久》、《First Love 初戀》等劇都獲得超高評價，今年他晉升製作人操刀主演《玻璃之心 Glass Heart》，更是讓他在演藝圈飛升到了下一個巔峰，成為當下最炙手可熱的男演員之一。

▲許光漢為佐藤健見面會送上了祝福花圈。（圖／佐藤健IG@takeruxxsato）

資料來源：佐藤健IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

佐藤健秀台語求婚！繁體寫下「神啊，謝謝你讓我遇見歌迷」超感人

佐藤健小故事！兒時「1原因」放棄當童星 約初戀騎車卻加速逃跑

佐藤健驚喜合體ONE OK ROCK！互扯頭髮全開麥熱唱 現場歌迷嗨爆