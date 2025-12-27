佑仁點名這些星座愛亂買！唐綺陽認證：你真的超懂

每個人花錢的風格竟然和星座息息相關？佑仁先前到Yahoo《唐綺陽談星室》，和唐綺陽聊到12星座誰最愛亂買，摩羯座的他點名牡羊座，因為他的牡羊座好友常常提到「某某東西好用」，隨後隔天就衝去購買，血拚行動力十足。此外，佑仁也覺得有收集癖的天秤座應該榜上有名，只要看到喜歡的品牌、物件，豪不猶豫就全部掃貨。

唐綺陽引用收納整理師廖心筠為上千名客戶服務的心得，公開愛亂買雜物的星座第三名是雙子座，第二名是雙魚座，全都是非常愛囤貨的類型。第一名天秤座是只要看到漂亮的東西，就會想購買。佑仁直呼完全沒錯，加碼抗議天秤座的伴侶「心機很重」，總愛趁著結帳時趁亂把想買的東西丟過來，讓別人沒時間放回去。

佑仁不理解牡羊座只會買卻不會用的心態。

而說到「省小錢花大錢」的星座排行榜，佑仁未看先猜金牛、摩羯座，唐綺陽公開廖心筠的結論，第三名就是佑仁最早點名的牡羊座，習慣衝動購物，而且專門買大東西。佑仁直言牡羊座好友還有品牌迷思，完全聽不進別人的建議。唐綺陽也有牡羊好友砸大錢買精美酒櫃、廚具，但本身明明不太喝酒也不常下廚。

佑仁的伴侶星盤中有獅子座，曾經為了收藏公仔爆買。

第二名獅子座，有強烈的收集癖。佑仁狂喊「超準」，因為天秤座的伴侶上升和月亮都在獅子座，狂買公仔不手軟，但好處就是送禮的時候擺出來相當體面。第一名是佑仁早就猜到的金牛座，注重生活品質但無法忍受家裡環境亂，因此願意花上萬元請整理師。佑仁的金牛好友完全就屬於這樣的類型，唐綺陽覺得金牛座對勞動的事情都不擅長，她就看過金牛朋友只會把外套堆在沙發椅背上，全靠另一半收拾，結果另一半出差10天回來，家裡已經亂到面目全非。

佑仁跟唐綺陽都遇過金牛好友只會買不會收。

唐綺陽稱讚佑仁確實懂星座，佑仁爆料曾在聖誕節到Lulu黃路梓茵家吃飯，發現她看起來整個人累到快虛脫，「因為可能就像妳說的，她東西會亂放，我們要來的時候她就壓力很大要收拾，結果到最後她直接請爸媽來幫她」。