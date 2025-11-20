佔台灣蛋雞產業7成 格子籠飼與雞蛋殘留芬普尼相關

彰化文雅畜牧場的雞蛋，日前被檢驗出殺蟲劑芬普尼殘留，共有15萬顆蛋品流入10縣市，必須全部下架回收，台灣動物社會研究社最新調查發現，雞蛋殘留芬普尼與母雞「格子籠」飼養方式息息相關。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，「格子籠下面又都是陳年的雞糞，所以雞糞上面都會有很多蚊蠅孳生，最後就會到母雞的身上去，所以牠癢到受不了的時候，牠會生不了蛋，那為了避免不讓牠生不了蛋，農民就開始拿芬普尼，拿各式各樣的農藥就噴在禽舍裡面，甚至往雞的身上灑。」

廣告 廣告

研究團隊針對國內4家企業、7家通路販售「格子籠」雞蛋的比例做調查，結果發現今（2025）年被全聯併購的大全聯和全聯超市，販售蛋殼C碼「格子籠」比例最高，達8成以上；其次是家樂福及City Super，至於好市多雖然格子籠比例為零，但豐富籠占比仍有2成，也是非人道的飼養方式，動保團體擔憂，這些母雞沒有在放牧或室內禽舍飼養空間，可能也不會生下健康的雞蛋。

台北市民黃先生認為，「格子養的，有時候它的問題也是很多，衛生問題啊。」

台北市民張小姐指出，「放牧的比較快樂吧，雞生起來比較快樂，人也是要快樂嘛。」

此外，調查也發現，「非籠飼」跟「籠飼」的雞蛋，價格沒有太大差異，因此呼籲政府應和歐盟等其他國家一樣，制定禁止新建或增建傳統「格子籠」蛋雞舍的政策，並輔導農民轉型友善飼養，才能減少雞蛋芬普尼殘留危機，確保消費者食品安全。

更多公視新聞網報導

彰化蛋品驗出芬普尼超標 15萬顆流入9縣市下架回收

