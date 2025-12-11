佔國有地蓋停車場撈錢 藍委廖先翔父遭起訴

國民黨立委廖先翔。(廖先翔臉書)

國民黨立委廖先翔的父親、前新北市議員廖正良，被控長期非法占用國有土地經營停車場牟利。士林地檢署調查後認定違規事證明確，今(11)日依竊佔罪將廖男提起公訴。





檢方指出，廖正良明知位於新北市汐止區水源段多筆土地分屬財政部國有財產署及交通部公路局管理，卻自2021年3月起未取得任何合法權源，擅自於該處鋪設擋土石塊、瀝青地面，並實際經營收費停車場。



汐止分局獲報後前往查察，地政單位亦多次丈量，確認停車場確實坐落於4筆國有地上。

在偵查期間，廖正良坦承曾在國有地上施工與經營停車場。證人也證稱曾受其委託鋪設柏油，另同案被告亦指出現場設施確為廖男施作，並曾協助管理車位。多份土地登記謄本、地政丈量成果圖及現場勘驗照片皆與檢方認定一致。





雖然案件曝光後，廖正良一度緊急刨除水泥、拆除部分鐵皮棚架，並向國產署及公路局補繳使用補償金，但檢方認為竊佔不動產自占用開始即屬既遂，後續拆除行為無法消滅違法狀態，因此仍依法提起公訴。





值得注意的是，廖家父子近期也因另一件占用國有地與違規使用山坡地案件遭國有財產署告發。當時涉案土地於2023年12月14日才完成國有地登記，廖家主張部分土地與自家共有土地相連，不排除誤蓋可能。



惟本案中，檢方認定廖正良已清楚知悉土地屬國有，且仍持續營利使用，構成犯罪要件。







