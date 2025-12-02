佔地2萬坪！北台灣「最大夜市」本週熄燈原因曝 網嘆：遊樂設施已在拆

記者簡浩正／台北報導

仁海宮夜市本週末後熄燈。（圖／翻攝自《內壢大小事》）

北台灣最大夜市本週熄燈。桃園中壢仁海宮夜市是為慶祝仁海宮建廟200週年，特別舉辦的建醮慶典，自今年8月2日開始每週五、六、日營業，佔地達2萬坪，號稱是北台灣規模最大的夜市。該原本預計營運到年底，近日卻傳出本週末就正式結束營業，原因是政府稽查有部分攤商違規，讓不少民眾惋惜不捨。

粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」發文表示，中壢仁海宮夜市即將落幕，原本預計營業至 12 月底的中壢仁海宮夜市，「因未能通過政府稽查與審核」，很遺憾地將提早結束營業。

最後倒數 5 天，請把握機會！夜市的最後營業時間僅剩以下五天，請想前往回味或嚐鮮的朋友們務必把握：週五：11 月 28 日、週六：11 月 29 日、週日：11 月 30 日、本週六：12 月 06 日、本週日：12 月 07 日。

有網友感嘆留言：「已經看到遊樂設施都在拆了」、「這次仁海宮的做醮聖事，時間並不長⋯加上場地均是商借用，攤攤排排站，圍繞著一些觀光者、在地人真的很熱鬧⋯算是中壢區難得的體驗活動」。

