何不食肉糜的萊爾校長蹭周子瑜 誰跟你有錢有閒聽演唱會

韓國人氣女團TWICE上週在高雄舉辦演唱會，賴清德總統受訪時點名周子瑜，表示近年有許多外國巨星、天團都來台開唱，代表台灣經濟進步，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會票追星」。此話一出，全國譁然，根據最新網路投票結果，64.8%的國人表明從沒看過演唱會，另外根據主計總處統計，今年前3季經常性薪資為4萬7751元，雖創近25年同期最大漲幅，但低於此平均薪水的員工高達69.77%；對於近七成低於平均薪水，也買不起演唱會票的人來說，賴清德的「有錢又有閒」聽來格外諷刺，讓人忍不住要提醒萊爾校長莫忘世上苦人多。

廣告 廣告

賴清德總統自從上任後，失言不勝枚舉，尤其大罷免時氣勢磅礡的表示要團結十講，從國家、團結、憲政體制到國防，儘管總統府不願承認與大罷免有關，但內容針對性極強。不過總結前四講，從「長毛象」、「打掉雜質」、「不是多數就贏」，以及「發一萬買個菜就沒了」等說法，都淪為外界笑柄，在野黨喜孜孜不斷呼籲賴清德繼續講、勇敢講下去，反倒是綠營擔憂影響投票結果，制止後續開講，也讓十講停留在四講就嘎然而止。

但賴清德的剛愎自用與驕傲豈容質疑，就算沒有了團結十講，他還是要繼續高談闊論刷存在感，美國總統川普日前公布對等關稅，眼看將重創台灣經濟，賴貼文寫「至少我們還有音樂」，讓人質疑總統不急，急死小老百姓；立法院、行政院近日修正財劃法，地方政府為了一分一毫錙銖必較，賴宣稱「台灣人有錢又有閒」，讓人懷疑賴清德是活在另一個平行宇宙嗎？

日前《經濟學人》的報導引發各界議論，戳破台灣外表亮麗的經濟數字下，是勞工長期低薪、產業集中於半導體產業鏈、壽險業潛藏匯率風險以及貧富差距擴大等歷史共業。相較於賴政府這邊總是高調宣示台灣出口產值擴大，股市再創新高，經濟「具備驚人韌性」。

然而勞工薪水呢？政府長期以「國際競爭力」為由壓低人力成本，使台灣在全球供應鏈中扮演「低價優等生」，半導體獲利屢創新高，然而「出口急升、薪資不動」的矛盾模式卻未有檢討，除去科技業，其他年輕世代薪資所得幾乎凍漲，另一頭房價十年翻倍，賴清德有看到這些沒錢沒閒看演唱會的年輕人，個個在生活經濟壓力下的困境嗎？

面對網路投票結果64.8%表明從沒看過演唱會，網友也忍不住嘲諷「沒看過都是窮人、賴清德說國人很有錢」、「把1萬元普發金拿去孝敬韓團，對國家經濟一點幫助都沒有」、「高雄演唱會場地不收一毛錢，且花人民納稅錢請來表演！綠共不敢說的實話...」。

演唱會經濟從來不是民生經濟，而是少數人的高端消費，賴清德卻把演唱會熱潮視為經濟景氣的象徵，令人忍不住感嘆：古有晉惠帝何不食肉糜，今有萊爾校長何不看演唱會？萊爾校長的「台灣人有錢又有閒」，反映的不是經濟現實，而是凸顯政治人物與庶民生活的嚴重隔閡。剛

更多品觀點報導

子瑜夢想成真！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋

謝寒冰：賴清德不求多數支持 改守 4 成基本盤拚 2028

