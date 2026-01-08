即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，欲刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，但國民黨團書記長羅智強卻稱「悄悄撤案」。對此，林宜瑾今（8）日回應，「還沒列案，何來撤案？」之說，是因為有同仁還要再連署，加上這部法一定要大修，純粹就是從議事處拿回來而已。





林宜瑾表示，《兩岸條例》修正提案是從議事處拿回，因為議事處也根本還沒有登載與打字，加上有同仁還要再連署、也有需要再修改，所以就很純粹地拿回來。她強調，此案是週五下班前拿過去，下週一一大早就拿回來，議事處根本都還沒作業。

她認為，此次是把修正提案拿回來修改，把它修得更...（完善），還沒列案，何來撤案？《兩岸人民關係條例》基本上就是要再修，也要大修，原本修一些字眼，可能還不符合要修此法的精神。





原文出處：快新聞／何來撤案？林宜瑾駁羅智強 嗆《兩岸條例》還要再連署、大修

