何來普京遭烏克蘭「斬首」傳言？歐洲官員表明背後有俄羅斯陰謀

美國總統川普於1月4日向記者表示，美國國家安全官員已確認烏克蘭在上週並未使用無人機襲擊俄羅斯總統普京的住所，此說法直接反駁克里姆林宮的指控。川普先前曾對此指控表達高度關切。



川普在從佛羅里達州返回華盛頓特區的空軍一號上，對記者說：「我不認為那次攻擊真的發生。」他補充指出，雖然附近確實有某些事件發生，但與這起指控無關。

川普最初似乎接受俄羅斯的指控



俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在上周宣稱，烏克蘭對普京位於西北部諾夫哥羅德地區的國家住所發動無人機攻擊，但被俄方防禦系統成功攔截。拉夫羅夫同時批評基輔政府在雙方密集進行和談以終止戰爭的關鍵時刻，發動此類攻擊。

這項指控是在烏克蘭總統澤倫斯基前往佛羅里達州與川普會晤的次日提出的。當時兩人討論的是美國政府正在草擬中的20點計畫，目標是結束戰爭。澤倫斯基隨即否認這項指控。



歐洲官員則主張，俄羅斯的說法僅是莫斯科試圖阻撓和平努力的手段。川普在這之後，才公開說明美國方面的判斷結果。



不過，川普至少在最初階段似乎接受了俄羅斯的指控。他在上周一告訴記者，普京在當天稍早的通話中也提及此事。川普表示，他對這項指控感到「非常憤怒」。

到了上周三，川普開始淡化俄羅斯的說法。他在自家社群媒體平台上分享《紐約郵報》的一篇社論連結，該社論對俄方指控提出質疑。這篇社論嚴厲譴責普京在川普宣稱「比以往任何時刻都更接近」促成雙方協議終止戰爭的當下，卻選擇散布「謊言、仇恨與死亡」。

普京對終止戰爭缺乏興趣



這位美國總統一直難以兌現快速結束烏克蘭戰爭的承諾，在試圖調停這場衝突的過程中，對澤倫斯基與普京皆展現不滿情緒。他在競選期間曾誇口，自己能在一天內終止戰爭。

川普與澤倫斯基在上周皆表示，他們在川普的海湖莊園針對20點和平計畫進行的會談，已取得進展。



但普京對終止戰爭缺乏興趣，除非俄羅斯的所有目標均能達成，包括掌控關鍵工業區頓巴斯地區的所有烏克蘭領土，並對烏克蘭戰後軍隊規模及其可擁有的武器類型實施嚴格限制。



