何元楷提醒普發一萬上路小心防詐 網歪樓太像彭于晏才被盜照片

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

詐騙橫行！國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今（7）日在臉書發文表示，自己粉專照片被假帳號盜用，並接到許多親友向他反應該假帳號利用其照片到處加好友。對此，何元楷呼籲，該帳號並非他本人，千萬不要輕易加入好友；此外，他也提醒民眾，近期普發一萬上路，更需注意詐騙日新月異的新手法。

「我的照片已經不是第一次被盜用了，也再次提醒大家，現在詐騙實在太猖狂，一定要提高警覺！」何元楷指出，根據內政部「打詐儀表板」資料顯示，自普發登記啟動當日至今，新北市詐騙受理件數居全台之冠。光是11月5日當天，新北市受理詐騙案件就高達92件，財損金額達8659.3萬元；昨日新北市詐騙受理案件更攀升至101件，財損金額2764.2萬元。

何元楷提醒，普發現金陸續上路，詐騙集團可能會藉著普發現金登記期間，使用各種手段詐騙民眾。他也呼籲民眾，切勿輕信不明簡訊或陌生連結，尤其偏鄉地區資訊落差大，更容易成為詐騙集團鎖定的對象

意外的是，何元楷照片被盜用，因其外形亮眼帥氣，有不少網友竟歪樓笑稱，「太帥才會被盜照」、「太帥的錯」、「會不會其實是想盜彭于晏？」何元楷則留言再次提醒，不只是普發現金期間保持警惕，大家一定隨時提高警覺！

照片來源：翻攝自何元楷臉書

