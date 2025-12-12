何元楷爆霸凌…粉專控「民進黨助理」抹黑 沈發惠辦公室發聲了

羅智強團隊發言人何元楷被爆霸凌，粉專挖出爆料者身分，發現是民進黨不分區立委沈發惠助理張誠軒透過小帳散布訊息。（圖／羅智強辦公室提供）

國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷，日前被爆料在國小霸凌同學到國中，對此何元楷坦承自己小時候調皮搗蛋，若過往的言行造成傷害，他願意誠摯道歉。不過，有粉專追查出爆料者身分，發現是民進黨不分區立委沈發惠助理張誠軒透過小帳散布訊息，痛批惡意抹黑，而沈發惠辦公室也做出回應了。

臉書擁有4.4萬人追蹤的粉專「鎖綠鴉」昨（12）日發文指出，前幾天有個帳號在Threads發文爆料何元楷霸凌，因為時間點詭異，還用一個超乾淨的小帳發文，有似曾相似的感覺，彷彿聞到了熟悉的抹黑手法。

「鎖綠鴉」特別查了該篇貼文，找出爆料者的本尊是前汐止區議員張誠軒，也是現任不分區立委沈發惠的助理，「突然好像一切都明朗了」，並點名沈發惠出面解釋，「這是不是你指派的？是不是為了要推自己的人出來選先批鬥對手？」砲轟用拙劣的惡意手法抹黑。

面對爭議，沈發惠辦公室向《匯流新聞網》透露，「我們沒有什麼回應，因為第一，我們不選舉；第二，我們在汐止也沒有做什麼事。但辦公室確實有這個人，他是我們的同仁，事情的緣由應該是你們要去查清楚，問我，我不知道要怎麼回應。」

