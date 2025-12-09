何元楷稱不知國小霸凌誰願致歉 受害者打臉

▲何元楷遭爆國小涉校園霸凌，對此回應不知道是誰但願當面致歉，受害者打臉自己臉書為何今日突被解除封鎖。（圖／翻攝自何元楷臉書）

[NOWnews今日新聞] 藍營新北市議員擬參選人何元楷遭網友踢爆，國小時常霸凌特教學生，有次自己上前制止結果也成為目標，原以為國小畢業後會落幕，未料有次國中下課在公車上遇到何元楷坐在後方，「對我的頭吐口水、口香糖還黏在頭髮上」。對此何元楷坦言小時候調皮搗蛋，雖不知道對方是誰但願意當面釐清。該網友則表示過去已給過機會，自己臉書留言與私訊都被封鎖，何說不知道對方是誰，但今早突然解除他的臉書？更痛批將霸凌行為輕描淡寫成「小時候的言行」、「調皮搗蛋」，驗證加害者轉身而過，但受害者卻要用一生治癒。

對於霸凌指控，何元楷坦言，自己小時候調皮搗蛋，雖然不知道對方是誰，但懇切希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了有機會當面釐清外，也希望了解事情始末，「我願意誠摯的向他致上歉意」。

針對何元楷回應，該網友表示，要道歉就正面的回應、鄭重的認錯與道歉，何元楷在競選宣言中說自己從小到大樂於助人，怎麼要人提醒，才會想起自己「調皮搗蛋、造成老師同學困擾、常被寫聯絡簿」？

網友強調，霸凌就是霸凌，不要拿調皮搗蛋搪塞，被父母責打也不是可以以暴施暴的理由。至於想要當面致歉，過去已給過機會，可以先解釋為什麼之前在何臉書留言跟私訊，「你卻直接封鎖我？」

該網友也質疑，對方表示不知道這位同學是誰，那怎麼今天早上突然就解除對他的臉書封鎖？強調何元楷的回應，就是把種種霸凌行為輕描淡寫成「小時候的言行」、「調皮搗蛋」，再次驗證了加害者僅轉身而過，但受害者卻要用一生治癒。

