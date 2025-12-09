何元楷被爆從小霸凌弱勢同學 羅智強：道歉是承擔責任的開始

立委羅智強辦公室主任、宣布爭取參選新北市汐止區議員的何元楷，被踢爆從國小起霸凌多名同學。（圖：何元楷臉書）

國民黨立委羅智強辦公室主任、已經宣布爭取新北市汐止區議員提名的何元楷，昨天被踢爆從國小起霸凌多名同學直到國中，還涉及對同學作出蓄意推擠、潑水、嘲笑及吐口水等不當行為。對此，被指控的何元楷說他從小就經常因為調皮搗蛋遭父母責打，雖然還不清楚自稱被霸凌的同學是誰，但他願意當面釐清並致歉。立委羅智強則強調何元楷已經對於他國小犯的錯道歉，但道歉只是承擔責任的開始。

一名自稱何元楷國小「同校不同班」的網友昨天在社群平台Threads上發文，提到近來他看到何元楷宣布將參選地方議員，讓他許多「沉在心底的記憶浮上來」，並指出何元楷「就是那個霸凌他的人」；並透露國小時期何與何元楷不同班，但他們班上有一個「固定欺負、霸凌同學」的「3人組」，一名需要協助的特教同學最常被盯上。

廣告 廣告

原PO還提到，何元楷經常在走廊上推撞特教學生、搶走對方文具並丟來丟去、把他的鞋子灌水、模仿特教學生說話方式，甚至還把特教學生的書包藏起來，放在廁所工具間；就連另一名「氣質較陰柔」的同學，也經常成為語言嘲弄、言語霸凌的對象。原PO說這些令人不忍的情景，他都看在眼裡，但有一次他挺身而出設法制止這些霸凌行為、也向老師反應，卻反而讓自己也成為矛頭指向的對象，開始被罵三字經、被丟肥皂，甚至上廁所還被從頭上潑水，讓他深刻體會到無力感和霸凌者的可惡。這名還提到，即使到了國中大家唸不同學校，還是會在公車上遇見，他就硬生生被對方吐口水、頭髮上被黏口香糖。

對此，何元楷今天（9日）在臉書貼文表示，在成長過程中，他從小時候是個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長和同學的困擾，小時候只要被老師寫聯絡簿，就會遭父母責打。

何元楷說儘管他還不知道這位同學是誰，但他懇切希望有機會和這位貼文的同學見面，了解彼此想法，除了讓他有機會向他當面釐清之外，也希望能了解事件始末。何元楷強調如果他小時候的言行讓這位同學感覺受傷、不舒服，他願意誠的向他致上歉意。

而何元楷的「老闆」：立委羅智強則回應，對於自己國小犯的錯，何元楷已經道歉，是承擔責任的開始。（張柏仲報導）

《中廣新聞》提醒您

◎反霸凌專線：0800-200-885