何元楷讚江啟臣海龍精神 優秀治理將帶領台中晉升旗艦城

248251215a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市汐止區議員參選人、立委羅智強辦公室主任何元楷，日前拜會立法院副院長江啟臣，兩人相見相談甚歡；江啟臣除了對這位前幕僚給予預祝初選過關、並送上滿滿祝福外，何元楷也表達對江啟臣參選台中市長的堅定支持。何元楷強調，親身觀察江啟臣對青年人才的實質栽培，並讚許江啟臣所具備的海龍蛙兵堅毅精神，深信江啟臣擁有治理城市、服務市民的能力。

何元楷表示，他政治生涯的第一步，便是在江啟臣擔任國民黨主席期間進入黨中央，當時，中央為儲備優秀的政治幕僚，特地舉辦了嚴謹的「革命實踐研究院第171期講習班」，從中遴選青年進入黨部實習。他回憶，這是一場超過100多位競爭者的角逐，而自己能夠脫穎而出，獲得了珍貴的實習機會，為後續的政治歷練奠定了堅實基礎。

廣告 廣告

248251215a07

何元楷回憶，他在黨中央任職期間，歷練了政策研究部實習、青年部議題負責人，同時也當選青年團副總團長，深度參與黨務規劃。此外，在江啟臣競選黨主席時，他亦積極加入競選團隊，協助選戰部署，親眼見證江啟臣透過實際授權與指導，給予年輕幕僚足夠的創意空間，有效為當時處於低潮的國民黨注入了新能量與動力。

何元楷指出，江啟臣的領導風格親和而務實，從不以官位自居，而是時常與幕僚們一同分享披薩、漢堡，藉此凝聚團隊向心力。他同時提到，即便當時江啟臣身兼國民黨主席與台中立委2項重職，其對台中地區的服務與付出仍持續不輟，這種始終如一的責任感，令他印象深刻。

何元楷提到，江啟臣曾出版《破浪啟程》一書，書中詳盡分享了他擔任海龍蛙兵時期的心路歷程與訓練經歷，這份從軍旅生涯中鍛鍊出的「乘風破浪」精神，正是江啟臣具備高度認真與堅持的具體展現。他祝福江啟臣能憑藉這份堅毅，順利當選台中市長，也深信在江啟臣的帶領下，台中市定能成為一個更具指標性的城市，成為名符其實的旗艦城。

照片來源：何元楷臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

黃淑君爭取新北市員警權益獲正面回應 方仰寧同意落實4大改革

新店擋土牆灌漿意外砸破民宅 黃心華籲新北市府速給受災戶回家時程

【文章轉載請註明出處】