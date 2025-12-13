何元楷霸凌案遭疑「選舉奧步」 沈發惠辦公室回應了！

有意投入新北市汐止議員選舉的國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷，日前遭爆在國小時期霸凌同學至國中，何元楷坦承年少時曾調皮搗蛋，若過往言行造成他人傷害願意誠摯道歉。不過臉書粉專「鎖綠鴉」透露該名爆料者為民進黨立委沈發惠助理張誠軒，質疑對方透過小帳散布訊息惡意抹黑。沈發惠辦公室對此也做出回應。

民進黨立委沈發惠。（圖／沈發惠臉書）

臉書粉專「鎖綠鴉」12日發文表示，日前有帳號在Threads平台發文爆料何元楷霸凌事件，由於時間點詭異，且使用一個乾淨的小帳發文，讓人感覺似曾相識，彷彿聞到熟悉的抹黑手法。

何元楷有意參選新北市汐止區議員。（圖／何元楷臉書）

「鎖綠鴉」進一步追查該篇貼文，找出爆料者本尊為民進黨前汐止區議員張誠軒，同時也是現任立委沈發惠的助理。粉專表示「突然好像一切都明朗了」，並點名沈發惠出面解釋，質疑「這是不是你指派的？是不是為了要推自己的人出來選先批鬥對手？」痛批對方使用拙劣的惡意手法抹黑。

面對外界質疑，沈發惠辦公室向《匯流新聞網》表示，辦公室確實有張誠軒這位同仁，但對於相關爭議沒有回應。沈發惠辦公室強調，第一他們不選舉，第二在汐止也沒有做什麼事，事情的原由應該要去查清楚，表示不知道要如何回應此事。

