何厝國小附幼獲健康空品認證 守護孩子每一口空氣！

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何厝國小附幼獲健康空品認證 （圖:中市府提供）

關心幼兒健康成長，臺中市何厝國小附設幼兒園在環保局輔導下，不僅通過室內空氣品質認證，獲頒「健康幼兒園認證標章」，更導入智慧新風系統，成為全市第一座兼具「優良室內空氣品質」與「智慧空氣管理」特色的示範幼兒園，讓孩子在校園裡每一口呼吸都更加安心。

臺中市環保局表示，何厝國小附幼先前接受室內空氣品質檢測時，發現部分教室細菌數偏高，幼兒每天大部分時間都在室內活動，若長時間處於空氣品質不佳的環境，可能出現過敏、呼吸不適、注意力下降等情況；因此，環保局邀請專家進行輔導，也協助園方建置智慧新風系統，24小時監測教室內的二氧化碳濃度、溫度、濕度及空氣品質變化，並依據數據自動調整換氣量，讓教室隨時保持良好空氣品質，再加上園方積極配合加強教室清潔消毒、定期保養空調設備及落實通風管理，並建立自主巡檢制度。經過檢測結果，教室內細菌濃度已大幅降至41 CFU/m³(標準1500 CFU/m³)，其他各項指標均符合環境部優良級標章標準，改善成果相當顯著。

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何厝國小校長王丕助感謝環保局提供專業輔導與技術資源，協助學校建立完善的室內空氣品質管理制度。獲得健康幼兒園認證，他說，不僅是對全體師生努力的肯定，更是持續精進的動力，未來將持續維護良好環境，讓孩子快樂學習、健康成長。

臺中市環保局長吳盛忠表示，守護幼兒與學童健康是臺中市政府的重要目標，未來將持續推動校園及敏弱族群場所的室內空氣品質改善與智慧管理，逐步擴大新風系統應用，透過科技與教育雙重力量，共同打造更健康、更永續的校園環境。

環保局進一步說明，教室內設置的即時空氣品質顯示看板，也成為生動的環境教育教材。老師可帶領孩子認識空氣品質與健康的關係，從日常生活中培養環保意識與健康觀念，讓環境教育向下扎根。