何啟聖劍指傅崐萁盼終結傅氏王朝！網看衰：你一定會步徐巧芯後塵

何啟聖5日晚間透過臉書宣布將爭取國民黨花蓮縣長提名。 圖：翻攝臉書

[Newtalk新聞] 資深媒體人何啟聖5日宣布將爭取國民黨花蓮縣長提名，並已將初選宣言送到國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。何啟聖痛批，多年來，花蓮立委傅崐萁與其妻子、花蓮縣長徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。不過，網友看衰直呼：「搓一下就沒了」，也有人吐槽：「你一定會步徐巧芯的後塵，跟他麻吉麻吉的」。

廣告 廣告

何啟聖指出，傅崐萁「花蓮王」的形象，不啻是對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。他要挑戰的是一整個把花蓮關起來的政治結構，要打開花蓮，讓陽光照進來。傅崐萁的問題從來不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。他曾因內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑；在花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑被挪作個人政治行銷使用，甚而有捐款人要求退還善款。

何啟聖續指，對外，傅崐萁踐踏市場公平；對內，則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，讓監督者成為被「處理」的對象。在制度邊緣，他曾以「假離婚」方式進行權力布局；在公共倫理上，又涉及性騷擾女性媒體主管的指控。部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。更諷刺的是，回到國民黨後，傅崐萁在黨內中央委員選舉中即遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之。

何啟聖認為，這也正是為什麼，連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」。只要傅崐萁這樣的人仍在權力核心，改革就不可能被社會相信。而他在黨團幹部交接的公開場合，竟還能以一句「走政治路，沒背個兩三條（案件），不會大尾」，來戲謔司法底線、合理化政治不清白，更暴露出一種早已失序的權力價值觀。傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵。

何啟聖強調，花蓮不姓「傅」，花蓮不是傅家的花蓮，是花蓮人的花蓮，是台灣的花蓮，是世界的花蓮。花蓮有世界級的好山好水，不應被政治上的窮山惡水所污染，更不應被一家一室所堰塞。一條河若23年不曾清淤，必然淤塞腐臭；台灣不是不能有家族政治，但人民不該容忍壟斷的家族政治，更不該接受已然「王朝化」的家族政治。「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。

對此，有網友留言回應：「不期望，就算你當選，傅總召還是花蓮立委，你一定會步徐巧芯的後塵，跟他麻吉麻吉的」、「搓一下就沒了，悲觀到極點，願你真有強大意志」、「終結花蓮王，至少可以剷除一半國民黨的毒瘤，只怕屆時您會被先做掉」、「可以努力，但是重點是下架民進黨，傅不是好東西，但是對付民進黨還是有些可以借重的地方」、「國民黨終於有人出來戳破傅崑萁的謊言，絕對支持！」、「立馬戶籍遷花蓮」。

另外還有網友表示：「花蓮政壇積弊久矣，政治人物非只一個傅，太多的傅了」、「啟聖兄的才學氣魄不錯也肯定，但是地方的政治人物很雜亂，多數有不白的名譽，要找人請尋清明又有選舉經驗人士」、「只要有傅崐萁，國民黨就別想執政！這就是朱立倫的最大敗筆！」對於網友希望能「除惡務盡」，何啟聖也留言回覆：「希望真能為國民黨撕去『花蓮王』這塊黑金標籤！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨高規格聘任最高顧問 王金平：希望幫國民黨正常發展

藍提修黨產條例 黃國昌曝2爭點：內部還在討論