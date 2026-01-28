何啟聖力挺葉耀輝採取司法行動 強調黨內初選須回歸「制度與程序正義」

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】針對中國國民黨花蓮縣長黨內初選提名作業所引發的程序爭議，資深媒體人何啟聖近日透過社群平台表達明確立場，公開支持前花蓮市長葉耀輝依法向法院聲請「初選程序假處分」，盼能透過司法機制，釐清爭議、守住政黨初選應有的制度正當性。

何啟聖指出，自己同樣曾表達參與本次花蓮縣長黨內初選的意願，卻在提名作業過程中，遭以提名辦法未明文規定的理由排除在外，相關過程不僅缺乏清楚說明，也難以符合民主政黨應有的程序標準。

廣告 廣告

他表示，正因親身經歷提名制度運作上的落差，更能理解葉耀輝選擇尋求司法救濟的必要性。「當制度被模糊操作、規則被任意解釋，司法途徑就不再只是權利，而是對制度本身的必要保護。」

何啟聖進一步指出，花蓮縣黨部在本次提名過程中，時程安排倉促、資訊揭露不足，外界早已質疑相關程序是否存在人為介入或結果預設的問題。若此類質疑未被正面回應，不僅影響個別參選人的權益，更將侵蝕社會對中國國民黨制度與民主價值的基本信任。

他認為，葉耀輝聲請初選程序假處分，重點不在於阻擋提名作業，而是在於保全證據、釐清事實，讓提名程序回到公開、透明、可受檢驗的正軌。「這不是對組織的挑戰，而是避免組織在黑箱運作中不斷流失公信力。」

「一個民主政黨，若連自身的初選程序都無法讓人信服，未來又要如何說服人民相信其治理能力？」何啟聖直言，若黨內長期忽視程序正義的警訊，最終受傷的將不只是候選人，而是整個政黨的民主形象。

基於此，何啟聖明確表態支持葉耀輝透過司法手段捍衛黨內初選的程序正義。他強調，這場行動無關個人進退，而是一場攸關政黨是否願意正視制度問題、承擔民主責任的重要考驗。

何啟聖最後呼籲，民主不是口號，而是必須落實在制度與程序之中。花蓮縣黨部應回到制度守門人的角色，而非成為權力操作的執行端。唯有守住程序正義，國民黨才能真正重建社會信任，也才能無愧於民主政黨之名。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告