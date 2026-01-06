何啟聖參選花蓮縣長喊「終結王朝」 要求國民黨舉辦公平初選
致理科技大學教授、媒體人何啟聖5日宣布投入2026年花蓮縣長選舉，並親自將參選宣言送至國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。他在臉書發表參選聲明，強調投入黨內初選的初衷是為「救黨、救花蓮、救民主」，要求國民黨舉辦公開、公平、具競爭性的初選，並喊出「打開花蓮、終結王朝」的口號。
現任花蓮縣長徐榛蔚已屆滿任期，親近傅崐萁夫婦的吉安鄉長游淑貞已表態參選，盼延續其地方勢力。何啟聖在參選宣言中指出，花蓮長期被外界稱為「王國」，不是地方的榮耀，而是民主的恥辱。他表示，傅崐萁與其妻徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。
何啟聖批評，傅崐萁如今規劃由游淑貞接班，彷彿花蓮的未來只存在於「傅氏王朝」政治家族的行事曆當中。他認為這樣的形象，不啻是對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。何啟聖強調，他要站出來挑戰的不是某一場選舉，而是一整個把花蓮關起來的政治結構。
針對傅崐萁的政治履歷，何啟聖在宣言中詳列多項爭議。他指出，傅崐萁曾因內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑；在花蓮主政期間又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款屢遭質疑挪作個人政治行銷使用，甚而有捐款人要求退還善款。何啟聖表示，傅崐萁對外踐踏市場公平，對內則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員。
何啟聖進一步指出，傅崐萁在制度邊緣曾以「假離婚」方式進行權力布局，在公共倫理上又涉及性騷擾女性媒體主管的指控。他強調，部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。何啟聖提到，傅崐萁回到國民黨後，在黨內中央委員選舉中即遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之，這也是為什麼連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」。
何啟聖特別提及，傅崐萁在黨團幹部交接的公開場合，竟還能以一句「走政治路，沒背個兩三條(案件)，不會大尾」來戲諷司法底線、合理化政治不清白。他認為，當一位政治人物可以如此輕率地把刑事爭議、司法案件描繪成從政過程中「理所當然的配件」，這已不是個人修辭的問題，而是政治文化的潰爛。何啟聖表示，這樣的話語實質上是在向社會傳遞一個極其危險的訊息：清廉不再是基本要求，守法不再是政治加分，承擔責任反而成了可被嘲諷的天真。
何啟聖公開要求國民黨，花蓮縣長提名必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選，不是為任何家族背書，不是為任何既定接班鋪路。他堅定主張，這場初選應納入傅家屬意的接班人游淑貞，也應納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的縣議長張峻，以及認同國民黨、願意參選的所有同志。何啟聖強調，藉著這場公平的初選，產生真正符合民意的國民黨候選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中，並呼籲不要再玩來路不明的黨內參考式民調那一套「宮廷政治」的把戲。
