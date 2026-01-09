何啟聖向黨中央申訴未納地方初選 花蓮藍營：尊重

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）孫文學校總校長辦公室主任何啟聖表態爭取花蓮縣長提名，因「戶籍跟黨籍不在花蓮」被縣黨部排除初選機制，今天向黨中央申訴。藍營花蓮縣黨部表示，尊重意見表達，最終核准權在黨中央。

何啟聖今天上午前往中國國民黨中央黨部就花蓮縣黨部決議提出申訴，認為以黨籍、戶籍不在花蓮為由，將他排除初選機制，只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，批無黨章依據，違反公平原則。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮今天接受媒體聯訪回應，何啟聖沒有向縣黨部表達參選意願，且戶籍跟黨籍不在花蓮，也從來沒在地方服務過，沒有任何東西可供黨部討論，「在黨的評估，他根本沒有實力」，但尊重他的意見想法。

盧新榮強調，縣長提名初選機制是縣黨部循往例，針對地方有意願參選的黨員進行評估，在選舉前評估實力強弱，向黨中央建議提名方式，最終核准仍是黨中央決定。

盧新榮說，縣黨部僅是建議提名方式，最終核准權仍是黨中央，或許黨中央有其他想法也不一定，空降也可以。

被問到有無接獲何啟聖聯繫，盧新榮表示，沒有。（編輯：黃世雅）1150109