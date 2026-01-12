何啟聖喊終結「傅氏王朝」 再喊參選花蓮縣長痛批國民黨恐懼改革

孫文學校校長辦公室主任何啟聖臉書貼文《面對傅崐萁，中國國民黨到底在害怕什麼？》中，以「一場因為愛而不願放手的正義之戰」為副標題，痛陳花蓮被傅崐萁家族長期掌控，已成國民黨改革的「照妖鏡」。 圖：翻攝「臉書」何啟聖

[Newtalk新聞] 孫文學校校長辦公室主任何啟聖今（12）日在臉書發文，「再度」宣示投入花蓮縣長選舉，並直指花蓮長期被「特定政治家族」壟斷，呼籲終結「傅氏王朝」，批評中國國民黨（KMT）害怕面對內部問題，導致改革淪為空談。何啟聖強調，參選是出於對黨的熱愛，目的在推動民主與制度改革，但隨即遭國民黨花蓮縣黨部排除於初選機制之外，引發黨內爭議。

何啟聖在臉書貼文《面對傅崐萁，中國國民黨到底在害怕什麼？》中，以「一場因為愛而不願放手的正義之戰」為副標題，痛陳花蓮被傅崐萁家族長期掌控，已成國民黨改革的「照妖鏡」。他指出，國民黨明知此結構侵蝕黨內體質，卻因恐懼公平競爭而選擇迴避，導致提名機制淪為「事前排除風險」的工具。何啟聖更直言，黨內以「短期有效」取代「長期正確」，將爭議人物視為需安撫的存在，最終將反噬黨的信任與形象。他強調，自己已辦理黨籍遷移，決心「搬開傅崐萁這塊阻礙通往執政道路的大石」，呼籲國民黨勇敢「動手術」正視問題。

國民黨花蓮縣黨部近日決議採全民調提名，納入吉安鄉長游淑貞及前花蓮市長葉耀輝，但以黨籍與戶籍不在花蓮為由，排除何啟聖。何啟聖10日欲拜會縣黨部主委卻撲空，隨後赴中央黨部申訴，質疑黨規超越《選罷法》，並舉例2022年高雄、桃園選舉中柯志恩、張善政等候選人亦未提前落籍。他痛批，此舉證明國民黨害怕民意聽見，僅保護既有權力結構。

孫文學校校長張亞中亦公開力挺何啟聖，怒批國民黨封殺行動讓外界確信花蓮仍被少數勢力壟斷，呼籲黨中央展現胸襟。何啟聖9日更喊話，初選應納入議長張峻，以示公平。

傅崐萁夫婦（傅崐萁為國民黨團總召，其妻徐榛蔚為現任縣長）已統治花蓮逾20年，近年屢傳爭議，包括災難處理與善款運用疑慮。近期社群討論熱烈，網友批評傅氏王朝傲慢，如馬太鞍溪堰塞湖災難中撤離不力及募款不透明，質疑地方資源遭壟斷。

國民黨中央尚未正式回應何啟聖申訴，但傅崐萁反應尷尬，僅表示黨內應團結。黨內人士私下透露，此事凸顯國民黨地方派系問題，恐影響2026地方選舉布局。何啟聖強調，這場戰役將決定國民黨是否選擇面對，還是繼續迴避，呼籲黨員支持改革，以重返執政。

何啟聖（1964年生），是資深媒體人與大學教授。畢業於政治作戰學校新聞系、台灣大學政治學研究所碩士、中華大學科技管理博士。早年從軍，退役後曾在電子媒體擔任主播、主持人。離開媒體後，轉戰企業，歷任人力銀行公關總監、副總經理；公共事務總經理等職。現任致理科技大學行銷與流通管理系專任教授，同時為孫文學校校長辦公室主任。2014年曾加入親民黨，2022年重返國民黨，強調推動黨內改革與民主程序。

