何啟聖宣布參選花蓮縣長 吳建志諷：名嘴式政治碰瓷 35

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

資深媒體人何啟聖5日宣布投入參選花蓮縣長，對此，花蓮縣議員吳建志今（6）日發文指出，這是披著「反王朝」外衣的政治投機。他說，何啟聖高舉「救黨、救花蓮、救民主」的大旗，實際卻是一場以道德語言包裝的政治空降與權力指控秀，宣言看似激烈，實則漏洞百出，對民主的理解更停留在口號層次。吳建志更直言，一個自稱要「打開花蓮」的人，卻拿不出一套具體的花蓮發展藍圖，只會靠「誰說過誰是病毒」來堆疊仇恨敘事，這不是改革，這是名嘴式政治碰瓷。

「沒有民意基礎，卻先替花蓮人民下結論。」吳建志提及，何啟聖並非花蓮出身，亦未曾在花蓮長期服務，卻逕自宣稱花蓮是「民主恥辱」、「王國」、「堰塞湖」。他質疑是誰授權何啟聖代表花蓮人民作出如此定性？

吳建志更直言，民主不是外來者帶著標語走進來，就可以對地方選民貼標籤、下判決。花蓮縣長、立委歷次選舉，都是一票一票選出來的結果，不服氣可以參選挑戰，但不能因為輸不起或尚未參選，就否定選民的選擇。

再者，吳建志直指，把「反家族政治」當政治捷徑，是對民主的輕蔑，何啟聖將花蓮政治簡化為「傅氏王朝」，卻刻意忽略一個基本事實，所有公職都是經由選舉產生，而非世襲繼承。在民主制度下，政治人物能否連任、家人是否參政，唯一的裁判是選民，不是學者的道德審判。他說，今天選民投票支持某個候選人，不等於被綁架；反而是把選民投票結果污名化，才是真正的反民主。

「舊案重炒、名嘴語錄治國，才是政治文化的墮落。」吳建志嘲諷，何啟聖大量引用陳年司法案件、媒體語言、政敵評語，卻避談政策、治理、產業、人口流失、交通建設等花蓮真正的核心問題。他說，一個自稱要「打開花蓮」的人，卻拿不出一套具體的花蓮發展藍圖，只會靠「誰說過誰是病毒」來堆疊仇恨敘事，這不是改革，這是名嘴式政治碰瓷。

吳建志強調，這是假改革之名，行黨內鬥爭之實。何啟聖口口聲聲要求「公平初選」，卻在初選之前就先行定罪、全面抹黑黨內同志，這不是為了制度，而是先破壞、再佔位的典型操作。他表示，真正相信初選的人，會尊重制度結果；真正尊重民主的人，不會在比賽開始前，就指控對手「不道德、王朝化」。

吳建志認為，花蓮不需要道德救世主，只需要腳踏實地的治理者，花蓮的未來，不在於誰的口號更大聲，而在於誰真正了解地方、承擔責任、經得起選民檢驗；民主不是用來清算政敵的工具，更不是外來者用來證明自己「比較高尚」的舞台。他說，花蓮不姓傅，沒錯，但花蓮也不屬於任何空降的道德裁判，最後一句話送給何啟聖，「要參選，就拿出政見；要改革，就尊重選民；別一邊高喊民主，一邊否定民主的結果」。

照片來源：吳建志臉書

