何啟聖宣布參選花蓮縣長 游淑貞述立場「已準備好承擔」 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

資深媒體人何啟聖5日宣佈投入參選花蓮縣長並要求黨內初選一事。對此，有意參選花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞今（6）日表示，她接連收到許多鄉親的關心，大家對於何啟聖宣布投入中國國民黨花蓮縣長黨內初選一事，所引發的社會討論與情緒波動，她都放在心上，也感受得到。游淑貞強調，未來黨內有制度性的安排，她已做好接受嚴格檢驗的準備，並直言做的一切不是為了接班誰，而是她已準備好承擔。

廣告 廣告

游淑貞指出，身為一個長期扎根花蓮、一步一腳印走遍地方第一線的人，她選擇用最誠懇、最負責的態度，向鄉親說明她的立場，民主社會，參選是每一個人的權利，她尊重所有關心公共事務、願意投入地方服務的人。

「必須清楚地說，縣長這個職務，從來不是口號的競技場，而是責任的承擔者。」游淑貞直言，不是站上舞台評論政治，而是要蹲下身子，真正看見縣境的問題；不是喊出漂亮口號，而是在災害來臨時，第一時間站在最前線，陪著鄉親一起克服面對。

游淑貞強調，20年來，她從民意代表、縣議員，到擔任鄉長，一路走來，始終與鄉親站在一起，面對颱風侵襲、地震重創、共同落實防災演練。她說，「我們一起照顧長輩、守護孩子的教育與成長；一起為環境安全、醫療資源和民生需求，一件一件努力完成」。

游淑貞提及，這些危機處理不是口號，是時時恪守掌握現場狀況，不是言語評論，是必須即時的行動力決策、更是立即承擔的責任。

「花蓮很美，但花蓮的治理，從來不簡單。」游淑貞說，需要對土地的熟悉、對鄉親的理解，更需要在關鍵時刻，能夠扛得起壓力、做得出決斷、負得起責任的人。她始終相信，真正的民主，不只是站上舞台發聲，而是願不願意彎下腰桿，用雙手和智慧，與鄉親手牽手、一步一步往前走。

「未來，若黨內有任何制度性的安排，自己會坦然面對，也已做好接受最嚴格檢驗的準備。」游淑貞再次強調，因為她所做的一切，從來不是為了誰的接班，也不是為了任何政治標籤，而是因為她一直生活在這裡，也已準備好，繼續為花蓮承擔更大的責任。

游淑貞說，花蓮不是任何人的政治舞台，花蓮，是我們共同生活、共同守護、也值得被好好創生的家園；她表示，花蓮不缺評論者，缺的是在第一線承擔的人，縣長不是舞台，是責任，不是用說的，是用扛的。

照片來源：游淑貞臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

宜蘭停車收費人員執勤遭攻擊 黃琤婷要求相關單位檢討

花蓮縣府完善足球場、PU跑道 補助2千萬整修宜昌國小運動場

【文章轉載請註明出處】