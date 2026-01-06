何啟聖宣布投入國民黨花蓮縣長初選 游淑貞強調不是要接班誰

吉安鄉長游淑貞在花蓮各鄉鎮市路口樹立看板，展現出參選縣長的決心。(記者游太郎攝)

〔記者游太郎／花蓮報導〕資深媒體人何啟聖5日宣布投入國民黨花蓮縣長初選，並要求國民黨辦理黨內初選；積極部署參選的吉安鄉長游淑貞今天表示，不是要接誰的班，自己已做好承擔及準備，未來黨有任何制度性的安排，都會做好接受嚴格檢驗的準備。

針對外傳立委傅崐萁、現任縣長徐榛蔚屬意讓吉安鄉長游淑貞接棒，資深媒體人、致理科技大學教授何啟聖昨宣布將投入國民黨花蓮縣長初選，並喊話要終結花蓮的「傅氏王朝」，此舉認為雖然表面上是抨擊傅氏夫妻，但各界解讀是將矛頭指向游淑貞，也引發各界議議紛紛！

游淑貞回應，自己所做的一切，從來不是為了接誰的班，也不是為了任何政治標籤，而是已準備好為花蓮承擔更大的責任，縣長一職也不是舞台，是對花蓮鄉親提供更多的服務。

游淑貞說，從昨天晚上迄今，接連收到許多鄉親的關心，對於何啟聖宣布投入國民黨花蓮縣長黨內初選，所引發的社會各界討論與鄉親情緒上波動，她感受到了也放在心上；身為長期扎根花蓮、一步一腳印走遍十三鄉鎮的花蓮子弟，選擇用最誠懇、負責的態度，向鄉親說明參選的初衷和立場。

她強調，參選是民主社會每一個人的權利，尊重所有關心公共事務、願意投入地方服務的人；廿幾年來，她從鄉代、縣議員到擔任鄉長，一路走來始終與鄉親站在一起，共同面對颱風侵襲、地震重創、共同落實防災演練；一起照顧長輩、守護孩子的教育與成長；一起為環境安全、醫療資源和民生需求，一件接一件努力完成；危機處理不是口號，是隨時恪守掌握現場狀況，不是言語評論，而是必須即時的行動力決策、更是立即承擔的責任。

國民黨內目前有意角逐花蓮縣長的除游淑貞外，包括前花蓮市長葉耀輝、前媒體人何啟聖等人；無黨籍則有前花蓮市長、現任議員魏嘉賢及議長張峻等人，目前雖未正式表態，但私下動作頻頻，也被視為民進黨可能合作的對象。

